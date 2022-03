CORESPONDENȚĂ DE RĂZBOI Orașul Odesa se pregătește de atacul rușilor, armata ucraineană este în alertă maximă

În drumul spre Odesa, am stat astăzi câteva ore la Palanca, unde este o zonă de tranzit și era o coadă imensă de mașini, a transmis Alina Grigore, pentru Ora de Știri. Aici este și un punct de frontieră cu Republica Moldova. Iar peste gard am văzut grupuri mari de oameni care vin dinspre Odesa și trec granița în R. Moldova. În general, erau femei și copii, cu ce-au putut strânge într-un bagaj, au lăsat totul în urmă și pleacă pentru a fi în siguranță. Am văzut mame cu ochii în lacrimi, cu bebeluși în brațe sau în cărucioare.

Aici sunt din ce în ce mai multe baricade și forțe de ordine, orașul Odesa este vizat de militarii ruși, sunt informații că se pregătește un atac, iar armata ucraineană este în alertă maximă. E stare de război aici și s-au schimbat inclusiv regulile în ceea ce privește jurnaliștii, sunt mult mai stricte acum.

