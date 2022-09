CORESPONDENȚĂ DE LA LONDRA Lacrimi și reverențe pentru Regina Elisabeta a II-a. "Nu simţi că eşti în faţa unui sicriu. E mai mult decât atât. E o prezenţă. O prezenţă foarte frumoasă”

“Un sentiment de smerenie, dar totodată m-am simțit şi privilegiată. E greu de explicat, dar nu simţi că eşti în faţa unui sicriu. E mai mult decât atât. E o prezenţă. O prezenţă foarte frumoasă”.



După o viaţă întreagă alături de Regina lor şi după ore întregi de stat la coadă pentru un ultim rămas-bun, mulți britanici părăsesc cu lacrimi în ochi Westminster Hall. Un adio plin de durere, dar și încărcat de recunoştinţă.



“A fost emoţionant. A meritat cele cinci ore de aşteptare. Sunt recunoascătoare că am putut lua parte la acest moment istoric. Am petrecut în interior în jur de două minute. Un sentiment de pace, o linişte absolută, a fost emoţionant să ne luăm la revedere de la Regina care a servit ţara o vreme atât de lungă”.



Aşa cum Regina Elisabeta a II-a nu a renunțat niciodată în cele şapte decenii de domnie, supuşii Majestăţii Sale rezistă frigului, ploii sau unui drum lung către o ultimă reverenţă la catafalc. După-amiază, coada se întindea pe cel puţin şase kilometri.



“Tristeţe. E greu de explicat. Toată lumea vrea să fie împreună. Până la urmă, e sfârşitul unei ere, nu? Trist. (n.r., În momentul în care eraţi în faţa sicriului ce aţi simţit)?) Fără cuvinte. S-au schimbat gărzile în timp ce eram acolo. A meritat tot efortul făcut. Am plecat de acasă la miezul nopţii şi am ajuns aici în jurul orei patru dimineaţa”.



Militari şi voluntari îi ajută pe cei în scaune rulante să ajungă la catafalcul Reginei, iar copiii au primit atenţia oamenilor legii, în speranţa că așteptarea va trece mai uşor. Pe parcursul nopţii, unul dintre soldaţii de gardă a leşinat. A fost preluat rapid de medici, care i-au acordat primul ajutor.



Zeci de mii de oameni au stat la coadă chiar şi peste zece ore ca să ajungă la Sala Westminster, locul în care a fost depus sicriul cu trupul neînsufleţit al Reginei Elisabeta a II-a. Pe trei bulevarde din Londra s-a format o coloană de oameni impresionantă. Mulţi dintre ei şi-au luat chiar o zi liberă ca să ajungă în Sala Westminster şi să-şi ia adio de la Regina care a domnit şapte decenii.

Din cauza numărului mare de oameni care vor să-şi ia adio de la Regină, circulaţia maşinilor pe bulevardele din inima Londrei a fost interzisă. În zona din faţa Westminster Hall au fost scoase și semafoarele și sunt multe alte pregătiri care se fac pentru luni, ziua înmormântării Elisabetei a II-a. Până atunci, la dirijarea mulţimilor de oameni ajută şi români.



Oamenii vor putea trece pe la catafalc până duminică noaptea. Luni vor avea loc funeraliile.

