CORESPONDENȚĂ DE LA LONDRA Britanicii își iau rămas bun de la Regina Elisabeta a II-a: Pentru noi, ea a însemnat stabilitate, pace, gândire raţională, o prezenţă constantă

Au crezut că Regina e invincibilă, că o vor avea alături tot timpul, așa cum a fost până acum. Dar ziua în care îşi vor lua rămas bun pentru totdeauna de la cea care le-a fost un simbol se apropie.

Astfel că astăzi, când Regina a parcurs pentru ultima dată drumul dintre Buckingham şi Westminster Hall, bulevardul a fost plin de oameni.

“Vrem să ne arătăm respectul faţă de Regină. Nu vom mai trăi niciodată așa ceva, sperăm să nu mai vedem în timpul vieții noastre un asemenea eveniment, astfel că am zis că acum e momentul să venim să ne arătăm respectul. (n.r.: Ce a însemnat Regina pentru dumneavoastră?) Stabilitate, pace, gândire raţională, o prezenţă constantă”.

Oamenii au ajuns cu ore bune mai devreme, dorindu-și să nu rateze niciun moment.

“Ne-a fost alături toată viaţa. Suntem trişti, foarte trişti. De asta am şi venit astăzi. Toată lumea e aici”.

“Am venit împreună cu copiii noştri, am vrut să ne aratăm respectul. E foarte aglomerat, ne făceam griji că nu vom putea intra, dar chiar suntem recunoscătoare că am putut ajunge. Nu m-am gândit niciodată că va muri. Tot timpul am crezut că va fi Regina noastră, nici măcar fiicele mele. Toată lumea credea că e oarecum nemuritoare”.

Oamenii și-au luat de acasă scaune, pături sau chiar scări, ca să fie siguri că vor putea să îi vadă pe Regele Charles și pe fiii săi în spatele cortegiului.

VLAD UNGAR, trimis special al TVR la Londra: Multe companii din Londra le-au dat liber angajaților, ca să poată veni să fie alături de Regina Elisabeta a II-a pe ultimul drum. Estimările poliției metropolitane londoneze arată că 400.000 de oameni au ieșit astăzi pe străzi.

Iar orele de aşteptare n-au însemnat nimic în faţa celor câteva clipe în care şi-au plecat capul atunci când cortegiul funerar trecea prin faţa lor. O liniște apăsătoare a acoperit totul. Mulți oameni au simțit atunci că întorc chiar ei o pagină de istorie.

“A fost impresionat. Un moment foarte special . A fost o femeie minunată și îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru țara noastră”.

“Cum mă simt? Tristă, devastată. Cred că merită fiecare "mulțumesc" pe care i l-am adus”.

Rugăciuni, mulţumiri şi momente de reculegere, timp de patru zile, cât sicriul va fi depus la Westminster Hall, loc de pelerinaj pentru zeci de mii de oameni, veniți din toată lumea, inclusiv români.

Milioane de gânduri se vor îndrepta către cea care a domnit 70 de ani şi 240 de zile, iar mii de oameni vor putea să îşi ia rămas bun de la cea care le-a fost Regină.

