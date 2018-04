Coreea de Nord anunță că suspendă toate testele nucleare și balistice. Reacții internaționale

"Din 21 aprilie, Coreea de Nord va opri testele nucleare şi lansarea de rachete balistice intercontinentale", a transmis KCNA.

Decizia de îngheţare a programului de înarmare nucleară şi cu rachete a fost luată la o şedinţă plenară a Partidului Muncitorilor, cu o săptămână înainte de întâlnirea lui Kim cu preşedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in.

După acest eveniment, urmează o întâlnire a liderului nord-coreean cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, la sfârşitul lui mai sau la începutul lui iunie.

Kim a afirmat că "în faza actuală, când naţiunea noastră s-a ridicat la statutul de centru de putere politică şi militară, concentrarea asupra construcţiei economiei bazate pe socialism este linia strategică a partidului".

KCNA a mai subliniat că "Nordul nu îşi va folosi armele nucleare atâta vreme cât nu există ameninţări nucleare sau provocări la adresa sa. De asemenea, se angajează să nu transfere în niciun caz altora armele şi tehnologia sa nucleară". Phenianul consideră că nu mai are nevoie de teste pentru că a încheiat dezvoltarea armamentului atomic.

Agenția oficială din Coreea de Nord a precizat şi că va fi închis un poligon nuclear din nordul ţării "pentru a garanta transparenţa suspendării testelor nucleare".

Toate cele 6 teste nucleare nord coreene au fost efectuate în poligonul Punggye-ri din provincia de nord-est, începând cu 2006. Ultimul, cel mai puternic, a avut loc în septembrie anul trecut.

Agenția sud-coreeană Yonhap remarcă în acest context o posibilă modificare a politicii "byongjin", de dezvoltare în paralel a economiei şi a capacităţilor nucleare.

Trump a reacţionat prin modalitatea sa predilectă, un mesaj pe reţeaua Twitter.

"Coreea de Nord a fost de acord să suspende toate Testele Nucleare şi să închidă un poligon important de testare. Acestea sunt veşti foarte bune pentru Coreea de Nord şi pentru Lume - mare progres! Aştept cu nerăbdare Summitul nostru." (n. red.: majusculele sunt redate aşa cum le-a folosit preşedintele).

