Coreea de Nord a lansat două rachete cu rază scurtă de acţiune, ca răspuns la manevrele militare americano-sud-coreene

Lansarea survine după ce Phenianul a emis un protest referitor la manevrele militare pe care Coreea de Sud şi SUA le-au desfăşurat împreună. Aceste manevre au fost organizate ca o demonstraţie de forţă după ce lansarea eşuată luna trecută a unui satelit de spionaj nord-coreean a amplificat tensiunile în regiune.

