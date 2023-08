Coreea de Nord a anunţat eşecul lansării unui satelit spion. Casa Albă: Este o "încălcare flagrantă a mai multor rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU

În pofida eşecului, lansarea constituie o "încălcare flagrantă a mai multor rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU, agravează tensiunile şi creşte riscurile de destabilizare a situaţiei de securitate în regiune şi nu numai", a declarat, potrivit unui comunicat, purtătoarea de cuvânt a Consiliului de Securitate Naţională al Casei Albe, Adrienne Watson.



Coreea de Nord a anunţat joi că a doua încercare în trei luni de a plasa pe orbită un satelit spion a eşuat şi a promis că un nou test va fi efectuat în luna octombrie.

North Korea conducts 2nd launch of its military reconnaissance satellite, which ended in failure due to an error in rocket's "emergency blasting system" during 3rd stage of flight