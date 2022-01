Povestea unui băiețel norocos EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Timp de 5 luni, micuțul Sohail Ahmadi a fost crescut de cel care l-a găsit pe aeroportul din Kabul.

Pe 19 august, Mirza Ali Ahmadi, care lucrase ca agent de securitate la ambasada SUA din Kabul, era în această mulțime împreună cu soția și fiul lor de numai două luni. De teamă că micuțul va fi strivit, Ahmadi și-a dat băiețelul peste zidul aeroportului unui soldat pe care îl credea american, dar chiar în acel moment forțele talibane au împins mulțimea înapoi.

Familia a reușit să treacă de zid peste o jumătate de oră, dar fiul lor cel mic dispăruse.

Ahmadi, soția și cei 4 copii au reușit să ajungă la o bază militară din Texas, dar în tot acest timp și-au căutat bebelușul apelând și la sprijinul ziariștilor.

Așa a fost găsit copilul în Kabul. Un șofer de taxi l-a găsit în acea fatidică zi pe aeroport și l-a luat acasă pentru a-l crește ca pe fiul său.

Hamed Safi, taximetrist: "Am intrat în aeroport şi am văzut bebeluşul pe jos şi nu arăta prea bine. Am întrebat în jur dacă e al cuiva, dar n-am găsit pe nimeni. Mi-am sunat soţia şi apoi am refuzat să mai plec în America şi am dus copilul acasă. I-am luat lapte şi am avut grijă de el de atunci."

Fără un reportaj realizat de jurnaliștii de la Reuters în care erau prezentate fotografii ale micuțului, nimeni n-ar fi știut unde este băiețelul. Vecinii au fost cei care au dat alarma. Dar chiar și pus în fața rudelor sale, găsitorul nu a vrut să îl înapoieze.

Abia după ce a fost reținut de poliția talibană, șoferul de taxi a cedat și micuțul a ajuns din nou în brațele bunicului său.

Mohammad Qasem Rezawi, bunicul copilului: "E o zi istorică pentru noi pentru că mi-am primit nepotul în faţa jurnaliştilor. Predarea copilului a fost posibilă datorită presiunilor făcute de ziarişti."

Părinții, care între timp s-au instalat într-un apartament din Michigan, speră să-și vadă cât mai curând copilul în Statele Unite.

Povestea acestui băiețel a avut un sfârșit fericit. Sunt însă zeci de familii despărțite vara trecută, după retragerea americanilor din Afganistan.

