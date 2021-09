Copil de patru ani dispărut în Gorj, găsit la 6 km de locuinţă. Lângă el era câinele său.

Sute de polițiști, jandarmi și voluntari au pornit în căutarea băiatului de patru ani. Printre ei, și mai mulți pasionați de off road, care au continuat căutările și prin pădure.

Radu mai are doi frați mai mari. Toți trei sunt crescuți doar de tată.

Este un caz social, tatăl are grijă de cei trei copii, e în divorț cu mama, care s-a mutat în oraş, precizează Mădălin Ungureanu, primar Bălești, despre situația familiei.

După șase ore de căutări, Radu a fost găsit teafăr și nevătămat de un polițist, un pădurar și un voluntar. Băiețelul era în pădure, la aproape șapte kilometri de casă. Lângă el era câinele familiei.

Băiatul a fost transportat la spital pentru ca medicii să se asigure că nu s-a îmbolnăvit cât a stat în pădure, mai ales că afară erau 16 grade.

