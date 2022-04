Copiii, victime nevinovate ale războiului din Ucraina. ”E înfricoșător să te trezești noaptea și să-ți aperi copilul cu propriul corp”, ”Sunt atât de mici și neajutorați!”

Acești bebeluși au fost evacuați din Harkov și au ajuns în orașul Iaremce. Îngrijitorii au povestit cum i-au scos pe micuți din clădirea orfelinatului în timp ce răsunau alarmele aeriene. Aveau cate trei, patru în brațe, la un transport. Plus mâncare, scutece, haine. Au ajuns cu greu într-un loc sigur acum. Printre cei care au coordonat operațiunea se numără și Ievhen, care lucra într-o uzina metalurgică înainte de război.

Ievhen Standnik, îngrijitor la orfelinat: E înfricoșător să te trezești noaptea și să-ți aperi copilul cu propriul corp. Dacă se întâmplă ceva, mai bine mor eu. A fost înfricoșãtor. Am un bãiat de 7 ani. Și poate deja sã spunã dacã se aude o rachetã Grad sau e o lovitură de tun ori un avion. Știe asta la doar 7 ani. Nu vreau să aibă o asemenea copilărie. Acesta e fiul cel mai mic. Doarme după ce a mâncat. Mulțumesc Domnului că e prea mic pentru a înțelege ce se întâmplã. Dar când bombardau Harkovul, alerga și striga "Vai! Sunt aici! Trag!" Și are doar 3 ani!

121 de copii de diferite vârste sunt îngrijiți în acest orfelinat. Unii au doar câteva luni. Clădirea care îi găzduiește era cândva un centru de recuperare de lux, pentru persoane adulte. Personalul medical mai vechi se ocupă de orfani, alături de asistenții care i-au adus.

Maria Senciuc, îngrijitoare la orfelinat: Am fost șocați când au ajuns aici copiii. Am plâns 4 zile dupã ce am început sã lucrez cu ei. Sunt atât de mici și neajutorați!

Olena Butnicova, îngrijitoare la orfelinat: Am pierdut noțiunea timpului, a orelor, a zilelor. Așa arată viața mea acum. Hrănim copii și spălăm biberoane. Uneori plâng. Dacă vrea Dumnezeu, vor crește și nu-și vor aminti de coșmarul în care trăim acum.

Potrivit ultimelor statistici, în Ucraina, 4,5 milioane de copii au fost forțați să își părăsească locuințele, de la începutul războiului. Au ajuns în țările vecine, ca refugiați, sau sunt strămutați în interiorul Ucrainei.

