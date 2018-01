LUMEA AZI. La cursuri, peste graniță EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Nu mai puțin de zece la sută dintre copiii înscrisi la școlile din Flandra sunt francezi.

Din ce în ce mai mulți francezi care locuiesc în nord, în zona Dunkerke sau Lille, preferă să își dea copiii la școală peste frontieră, în Belgia, întrucât consideră că sistemul de educație este superior celui francez.

Philippe face în fiecare zi aproximativ 30 de minute pentru a-și duce fiul la școală, însă acest lucru nu îl deranjează, ci îl vede ca pe o investiție în viitor.

Philippe, tată: "În Flandra şomajul este foarte mic şi copiii sunt cu adevarat bilingvi."

Trebuie făcută precizarea că sistemul belgian de învățământ este împărțit în două: la nord se învață în sistemul flamand, la sud în cel valon, care este rămas în urmă și mai puțin performant. Pe de altă parte, sistemul flamand este considerat ca fiind unul dintre cele mai bune din lume. Singurul dezavantaj pentru copiii care învață aici este că trebuie să o facă în olandeză.

Și Corinne trece în fiecare zi granița pentru a-și duce copiii la școală. În total, cinci kilometri pe care nu îi regretă, având în vedere că școala franceză la care ar fi trebuit să meargă fetița ei era supra-aglomerată.

Corinne, mamă: "Am venit aici să văd care este situaţia. Am găsit conceptul interesant şi faptul că fetiţa va deveni repede bilingvă. În plus, cum în clasă sunt doar 10 elevi, ea s-a integrat foarte repede."

Școlarizarea în Belgia este gratuită și îi seduce pe părinții copiilor de grădiniță și școala primară. În general, pentru a urma clasele mai mari și liceul, acești copii se întorc în școli din Franța.

