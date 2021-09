Thomson Reuters Foundation | Copiii de azi, mai expuşi la canicule şi inundaţii de-a lungul vieţii în comparaţie cu bunicii lor

Copiii de azi, mai expuşi la canicule şi inundaţii de-a lungul vieţii în comparaţie cu bunicii lor / FOTO: shutterstock.com

Copiii vor suferi, în medie, de şapte ori mai multe valuri de căldură şi de aproape trei ori mai multe secete, inundaţii şi pierderi de recolte din cauza schimbărilor climatice cu accelerare rapidă, se arată într-un raport al organizaţiei Save the Children (Salvaţi Copiii).



Cei din statele cu venituri reduse şi medii vor duce greul, copiii afgani riscând să se confrunte cu până la de 18 ori mai multe valuri de căldură în comparaţie cu vârstnicii, iar copiii din Mali cu până la de 10 ori mai multe pierderi de recolte.



''Oamenii suferă, nu ar trebui să închidem ochii... Schimbările climatice reprezintă cea mai mare criză din această epocă'', a declarat Anuska, în vârstă de 15 ani, care şi-a povestit experienţa referitoare la înmulţirea valurilor de căldură, a ploilor intense şi a pierderilor de recolte în ţara ei, Nepal.



''Sunt îngrijorată de schimbările climatice, de viitorul meu. Ne va fi aproape imposibil să supravieţuim'', a spus Anuska jurnaliştilor.



Save the Children nu a dezvăluit numele complet al ei şi al altora care au vorbit alături de ea, pentru a proteja identitatea acestora, a indicat organizaţia.



Cercetarea, o colaborare între Save the Children şi climatologi de la Vrije Universiteit Brussel din Belgia, a evaluat expunerea pe întreg parcursul vieţii la o gamă de evenimente climatice extreme a copiilor născuţi în 2020 în comparaţie cu cei născuţi în 1960.



Publicat în revista Science, studiul se bazează pe angajamentele de reducere a emisiilor luate în contextul Acordului climatic de la Paris din 2015, estimând că temperaturile globale vor creşte cu 2,6 - 3,1 grade Celsius peste valorile din perioada preindustrială. Acest lucru ar avea un ''impact inacceptabil asupra copiilor'', a indicat Save the Children.



''Criza climatică este în esenţă o criză a drepturilor copilului'', a declarat Inger Ashing, director executiv al Save the Children.



''Putem inversa acest lucru - dar trebuie să ascultăm copiii şi să trecem la acţiune. În cazul în care încălzirea este limitată la 1,5 grade Celsius, există mult mai multe speranţe pentru un viitor luminos pentru copiii care nici măcar nu s-au născut încă'', a adăugat ea.



Experţii din domeniul climei ai ONU au avertizat în luna august că încălzirea globală este periculos de aproape de a scăpa de sub control şi va provoca perturbarea climei la nivel mondial în deceniile care vor urma.



Acţiunile naţionale de până în prezent de reducere a emisiilor sunt inadecvate pentru limitarea creşterii temperaturii globale la ''mult sub'' 2 grade Celsius peste valorile din perioada preindustrială şi ideal la 1,5 grade Celsius, aşa cum aproximativ 195 de state s-au angajat în temeiul Acordului de la Paris din 2015.



Raportul Save the Children a constatat că, în cazul în care încălzirea globală este menţinută la 1,5 grade Celsius, expunerea suplimentară în decursul vieţii a nou-născuţilor la valurile de căldură s-ar reduce cu 45% şi cu aproape 40% la secete şi inundaţii comparativ cu nivelul prevăzut actual.



''Aceasta este miza când guvernele se îndreaptă către discuţiile climatice globale din cadrul COP26 de la Glasgow din noiembrie. Vieţile şi viitorul acestor copii sunt în joc'', a declarat Erin Ryan, consilier la Save the Children şi una dintre autorii raportului.



Copii provenind din diverse ţări, de la Filipine până în Insulele Solomon, au vorbit despre modul în care numărul din ce în ce mai mare al dezastrelor climatice i-a vulnerabilizat, afectându-le sănătatea mintală şi perturbându-le educaţia.



"Am fost traumatizat - a fost cu adevărat deprimant", a spus Chatten din Filipine, care avea doar opt ani când casa lui a fost distrusă de taifunul Haiyan, în 2013, unul dintre cele mai puternice cicloane tropicale din istorie, care a ucis peste 6.300 de persoane.



''Totul a fost cât se poate de rău în acele vremuri; nu doresc nimănui să trăiască aşa ceva'', a adăugat adolescentul, acum în vârstă de 16 ani.



Alţii au fost de părere că tinerii ar trebui să exercite presiune asupra guvernelor pentru schimbare. ''Chiar vreau să văd că liderii mondiali iau măsuri pentru că acest lucru îi pune pe toţi în pericol'', a spus Ella, în vârstă de 14 ani, din Australia.

sursa agerpres

