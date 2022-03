Copiii, victime ale războiului din Ucraina. Părinţii sau îngrijitorii încearcă să îi ducă departe de zgomotul traumatizant al armelor

5 familii din Cernăuți scăpate de urgia războiului au găsit adăpost într-o tabăra a bisericii baptiste, aproape de Bistrița. Pe lângă ai lor, părinții îngrijesc și 15 copii luați în plasament. După ore în șir de așteptare, grupul format din 40 de persoane a trecut prin vama Siret și a găsit adăpost la tabăra Speranța din Bistrița.

"Am strâns documentele, am făcut câte o gentuță mică cu tot ce aveam și le-am zis copiilor că mergem în vacanță că să nu se sperie copiii. Tot ce am avut am lăsat acolo", povesteşte Tatiana Vengreniuc.

Tot în Tabăra Speranța s-au adapostirt și câțiva tineri originari din Luhansk. Au trei copii, un băiețel de 3 ani și două fetițe de 9 și 12 ani. Este a două oară când fug din calea războiului. Prima dată în 2014.

"Când războiul a început, în 2014, ne-am mutat la Cernăuţi şi am trăit acolo. Avem 3 copii, cel mai mic are 3 ani. Şi acum trebuie să plecăm din nou şi să ne părăsim casă a două oară. Copiilor mici le spunem că noi doar călătorim, să nu îşi facă nici o grijă, să nu plângă. Dar copiii mai mari înteleg", spune Marina Skirdina, refugiată.

Biserica Baptistă din Bistrița este pregătită să primească în tabăra Speranța 120 de persoane. Tabăra este în afară orașului, într-o zona liniștită unde copiii se simt în sigranta cu părinții lor.

"Au primit acest loc s ail folosească pet timp nelimitat , ei și-au exprimat dorința de a rămâne până depășesc criză în care se află", spune Nelu Ardelean, pastorul Bisericii Baptiste.

Tabăra Speranța din Bistrița așteaptă și alți refugiați care vor beneficia aici de adăpost și hrană cât timp va fi nevoie.

