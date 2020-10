„Copii speciali pentru copii speciali”, un proiect care dă posibilitatea copiilor talentați să devină ambasadori ai copiilor cu autism

Copii speciali pentru copii soeciali

Prin acest proiect Asociația “Învingem Autismul” își propune să promoveze voluntariatul, implicarea copiilor, dar și acceptara și integrarea în comunitate a copiilor cu dizabilități. Copiii cu autism pot fi, de asemenea, prezenți la evenimente – beneficiind de ore de terapie prin artă, ore de destindere și relaxare, dubla interacțiune fiind benefică pentru ambele grupuri de copii, se arată într-un comunicat al Asociației.

În cadrul acestui proiect, s-au organizat până acum două evenimente: "Seara micilor pianisti", Gradina Monteoru, 11 august 2020 și "Serata la Palat", Palatul Mogosoaia, 29 august 2020 .

Prin acest tip de inițiative Asociația “Învingem Autismul” își propune să invite toții copiii talentați să se alăture în continuare proiectelor în desfășurare.

“Odată cu aceste proiecte am deschis și un magazin online: Buticul cu minuni – un loc cu mici minuni oferite de copiii talentați. Produsele postate în “Buticul cu minuni” pot fi cumpărate în schimbul unei donații pentru terapia copiilor cu autism din centrul Asociației, pentru a face astfel alte minuni mai mari pentru acești copii. Îi invităm pe toti copiii talentați care vor să doneze o lucrare la “Buticul cu minuni”, promovându-le lucrările și vorbind în același timp lumii despre talentul lor. În luna septembrie am deschis și un atelier de sacoșe pentru voluntari. Am primit în dar un material textil, care s-a transformat în sacoșe, datorită dăruirii unor croitorași viteji și sufletiști. Am invitat pictori și pictorițe, mici și mari, să împodobească sacoșele noastre, inspirați de începutul de toamnă. Sacoșele vor trece prin votul publicului în data de 1 noiembrie, iar autorul celei mai îndrăgite sacoșe va fi răsplătit cu o ședință foto în atelierul fotografului Dinu Savopol. Sacoșele vor fi apoi expuse în "Buticul cu minuni", așteptându-și proprietarii, în schimbul unei donații pentru terapia copiilor din centru. Primim în continuare și alți croitorași viteji și sufletiși și invităm alături de noi pictori mari și mici ce doresc să participe la proiectul și concursul „1 Sacoșă - șanse în plus de terapie și bucurie!”. Pentru că o sacoșă pictată poate aduce șanse în plus de recuperare copiilor cu autism, noi ore de terapie și bucurie. Sacoșele sunt expuse în "Buticul cu minuni" și își așteaptă cumpărătorii care vor face alte minuni pentru terapia copiilor cu autism din centrul Asociației Învingem Autismul.“ – a declarat Aurelia Oroviceanu, Fundraiser Asociația “Învingem Autismul”.

*Asociația Învingem Autismul a fost înființată în anul 2009, cu scopul de a îmbunătăți viața persoanelor afectate de tulburări din spectrul autismului. De atunci, am devenit una dintre organizațiile de referință în acest domeniu în București, cu o activitate cunoscută în recuperarea și integrarea socială a copiilor și tinerilor cu autism. Suntem singurul centru social care oferă intervenție ABA (Analiza Comportamentală Aplicată) 1 la 1, adică un terapetut pentru fiecare copil.

Asociația a suplimentat şedințele de terapie cu mii de ore gratuite, timp de 8 ani, pentru 80 de copii şi adolescenți cu autism, cu ajutorul donațiilor și sponsorizărilor. Anul acesta asociația susține parțial terapia pentru 21 de copii și integral terapia a 3 copii care cresc în medii vulnerabile.

Cu ajutorul voluntarilor și donațiilor, am putut renova și echipa centrul și am redeschis (după o perioadă de 3 luni în care am fost nevoiți să oferim servicii de terapie online și apoi să trimitem terapeuții la domiciliul copiilor), oferind în continuare o terapie integrală copiilor înscriși.

Toată activitatea asociației se desfășoară din bunătatea și dăruirea comunității.

