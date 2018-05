Mulți tineri români ajung să nu-și oficializeze relația nici când au copii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Această femeie a devenit mamă acum aproape trei ani. Nu era căsătorită.

Nu ne împiedică nimic să facem copii atâta timp cât ne iubim. Ei sunt fericire pentru cupluri căsătorite sau necăsătorite. Într-adevăr, nu durează mult să mergi la primărie dar nu am considerat că este o prioritate. Dacă am rămas însărcinată şi am vrut copilul, am mers mai departe şi am zis că după poate facem ceva

Așa gândesc mulţi tineri. Dovadă stă numărul tot mare de copii români care se nasc în afara căsătoriei. O treime. În 1996 de exemplu, doar unul din cinci copii venea pe lume în afara căsătoriei.

„Poţi să te duci în momentul de faţă la primărie să declari că trăieşti în uniune consensuală cu partenerul tău de viaţă dar la noi încă nu se întâmplă să se ducă românul să se înregistreze. Fie ne căsătorim fie trăim în concubinaj fără să ne înregistrăm” - Silvia Pisică, director general Institutul Naţional de Statistică.

Până de curând tinerii urmau tradiția și deveneau părinți după căsătorie. Regula aceasta nu mai există: mulți români cred că un copil poate fi fericit și implinit, chiar dacă părinții nu și-au oficializat relația.

În alte ţări europene, sunt şi mai mulţi bebeluşi care se nasc în afara căsătoriei.

În 2016, Franţa avea cel mai ridicat procent de nou-născuţi cu părinţi necăsătoriţi, urmată de Bulgaria şi Slovenia.

La polul opus se situează Cipru, Croaţia şi Grecia.

