Începe cel mai mare eveniment muzical al anului în România, Festivalul Internaţional George Enescu. A 24-a ediţie a evenimentului va aduce pe scenã 3000 dintre cei mai valoroşi muzicieni ai lumii, având 50 de naţionalitãţi şi vor fi prezentate 84 de concerte şi recitaluri. Ediţia din acest an a festivalului totalizeazã 34 de prezenţe în premierã în România: 25 de artişti printre care Marion Cotillard, Kiril Petrenko, şi nouã orchestre de talie mondialã. Veţi avea ocazia sã ascultaţi Orchestra Naţionalã a Franţei, Capela de Stat din Dresda, Orchestra Simfonicã a Radiodifuziunii din Viena, Orchestra Simfonicã Academicã de Stat „Evgeny Svetlanov" din Rusia, Orchestra Filarmonicii Regale din Liege, Orchestra Regalã Concertgebouw din Amsterdam sau Orchestra Simfonicã a Radiodifuziunii din Berlin.

Ediţia 2019 a Festivalului Internaţional George Enescu îşi aşteaptã publicul la Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio, Sala Micã a Palatului, la sala George Enescu de la Universitatea Naţionalã de Muzicã şi Teatrul Excelsior. Televiziunea Românã este partener media oficial, aşa cã veţi putea urmãri pe TVR1, TVR3 şi TVR HD. Interviuri în exclusivitate, ştiri şi ediţii speciale.



Dacã aveţi nevoie de un ghid util al evenimentelor din cadrul festivalului, vã puteţi descãrca gratuit Aplicaţia Enescu Experience. Aceasta cuprinde atât cele peste o sutã de concerte care fac parte din festival, cât şi programele asociate, respectiv alte câteva sute de evenimente în spaţii necovenţionale, în aer liber, muzee ş.a. Permiţând localizarea telefonului, fiecare utilizator va primi notificãri despre evenimentele din apropiere, putând chiar stabili şi trasee pentru a naviga cãtre diferite puncte de pe hartã.



Mâine la Sala Palatului, Orchestra Filarmonicii din Berlin deschide Festivalul Internaţional George Enescu. Sub bagheta Dirijorului, Kirill Petrenko veţi putea asculta Rapsodia românã nr. 2 în Re Major de Enescu sau Simfonia a IX-a în Re Minor op. 125 Beethoven.

Luni şi marţi, tot la Sala Palatului va concerta London Symphony Orchestra.

Spectacol eveniment în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu, miercuri: „Femeia fãrã umbrã", de Richard Strauss. La Sala Palatului, cea mai veche orchestrã Radio a Germaniei, sub bagheta directorului artistic al Festivalului propune publicului o experienţã artisticã cu totul specialã. Maratonul impus de „Femeia fãrã umbrã" muzicienilor - solişti, dirijori, orchestra este în sine un spectacol eveniment prin amploarea lui, numãrul mare de artişti implicaţi, complexitate. În cadrul Festivalului se vor adãuga proiecţiile video semnate de regizoarea şi artistul vizual Lidia Carmen Vidu, care deschid noi posibilitãţi de receptare şi raportare la partiturã.



Muzica Festivalului Internaţional George Enescu va depãşi graniţele sãlilor de concert prin Programul Naţional Cantus Mundi, care propune o extindere a proiectelor muzicale ale acestuia cu peste 250 de noi micro-concerte şi recitaluri, care vor avea loc în parcuri, muzee, centre comerciale şi clãdiri de birouri din toate colţurile Bucureştiului, în perioada 31 august - 22 septembrie. Aproape 2.000 de corişti şi instrumentişti din Programul Naţional Cantus Mundi vor face oraşul sã rãsune la unison cu Festivalul Internaţional George Enescu, în cadrul proiectului asociat Oraşul cântã. Acesta este un program derulat în premierã, ce va contribui la creşterea conexiunii dintre oraş şi festival şi la extinderea experienţei festivaliere cãtre un public cât mai numeros şi divers. Evenimentele din programul Oraşul cântã al Cantus Mundi vor consta în spectacole de stradã, concerte în aer liber - corale sau instrumentale şi recitaluri care se vor derula în Bucureşti pe toatã durata Festivalului Internaţional George Enescu (31 august - 22 septembrie 2019). Accesul la acestea este liber, iar detaliile privind orele de desfãşurare vor putea fi gãsite pe paginile de Facebook ale Cantus Mundi şi Festivalului şi pe pagina web a Festivalului, în secţiunea „Programe Asociate". De la 150.000 la 500.000, aceasta este creşterea pe care proiectul Oraşul cântã şi-o doreşte pentru publicul dornic de muzicã din Bucureşti.



La Teatrul Naţional din Bucureşti nu trebuie sã rataţi Rapsodiile Române de Enescu, într-o versiune originalã, conceputã de Teodora Enache, este un eveniment în premierã asociat Festivalului Internaţional "George Enescu". Orchestra înlocuitã pentru prima oarã de vocea umanã, completatã de chitarã, violoncel şi percuţie brazilianã. Cum ar suna cele douã Rapsodii Române dacã am extrage din principalele teme muzicale "esenţa" portretului pe care Enescu l-a realizat sufletului românesc?

Teodora Enache- muzician cu o carierã internaţionalã de peste 25 de ani şi cu un palmares remarcabil - revine în faţa publicului cu un nou proiect inedit: From Classical to Jazz, Rapsodiile Române - cele douã lucrãri care i-au adus lui George Enescu celebritatea, în ipostaza sa de compozitor - se bucurã de o reinterpretare, într-o cheie complet ineditã, de jazz, noul aranjament muzical fiind semnat de cãtre Teodora Enache şi Cãlin Grigoriu. Pentru prima oarã în lume, Rapsodiile vor fi cântate vocal. Concertul va avea loc, în reprezentaţie unicã, luni, 9 septembrie, de la ora 19.30, la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mare.





