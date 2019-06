Un compartiment de tren, o tarabă sau o Dacie veche sunt câteva dintre decorurile în care se lucrează la Uzina Filmelor de Amatori, creată la TIFF de regizorul Michel Gondry, premiat cu Oscar în 2005 pentru scenariul filmului "Eternal Sunshine of the Spotless Mind". Indiferent de vârstă sau de ocupaţie, proiectul e deschis tuturor celor dornici să-şi încerce puterile în film. Proiectul e organizat sub egida Sezonului România-Franţa si ţine până pe 31 iulie.