Am trăit prima pandemie din istoria umanităţii în reţea, timp în care rutinele vieţii noastre au fost normate de platformele digitale. Acolo ne-am întâlnit cu prietenii, acolo am fost la teatru, acolo şi-au făcut copiii şcoala. Ce a însemnat această mutare forţată a noastră, a tuturor, pe internet, l-am intrebat pe Constantin Vică, lector la Facultatea de Filosofie, specialist în etica internetului. Punctul de plecare a fost un articol pe care l-a publicat în Revista de filosofie aplicată.

Am constatat-o cu toții pe pielea noastră că lunile de izolare din timpul pandemiei au adus o accelerare a migrării în online. Viețile ni le-am petrecut mai mult în lumea digitală. Am văzut partea bună a internetului ca infrastructură care-a unit omenirea, dar am văzut și limitele lui.

Cazul educației online, un experiment forțat de pandemie, ne-a arătat că nu eram pregătiți nici psihic, nici tehnologic pentru așa ceva.

Aplicațiile pentru cursurile pe internet s-au dovedit ineficiente pentru dialog și nevoile reale de învățare ale copiilor.

În plus nu toți copiii au avut acces la computer, smartphone sau conexiune de internet.

Profesorii și elevii au vorbit lunile acestea despre rutina alienantă a cursurilor online. Copii care nu-și aprindeau camerele Web, angoasați că trebuie să-și expună spațiul privat, profesori care aveau sezatia că vorbesc în vid.

Cel mai probabil, în viitorul apropiat, educația va însemna un mix de cursuri online și pe viu. Iar tehnologia ar trebui îmbunătățită ca să facă față nevoilor de învățare.

Dacă ne uităm la un viitor și mai îndepărtat, cu alură SF, ne putem gândi la educația în care ne corporalizăm ca personaje în realitatea virtuală.

