Laurenţiu Ginghină, funcționar la Prefectura Vaslui, își propune să regândească regulile acestui sport după ce, cu 30 de ani în urmă, a suferit o accidentare pe terenul de fotbal.

De ce este terenul dreptunghiular? De ce au voie toți jucătorii să alerge pe teren? În spatele acestor întrebări, regizorul încearcă, de fapt, să ridice miza și să vorbească despre conflictul dintre lege și libertate, o temă care îl preocupă.

"Totul e despre viaţă - până și un desen animat e despre viață. Până la urmă, ce am văzut eu interesant mi s-a părut că felul în care nişte experienţe personale au fost transformate în anumite reguli, dacă vrei, adică un anumit tip - între sportul lui și experiențele lui - tipul ăsta de comunicare, de mişcare".

În film apare şi Corneliu Porumboiu, care mărturisește că își asumă un rol de arbitru. A decis să apară pentru că nu putea să lase personajul singur.

Intervine însă doar acolo unde e necesar.

"Tatăl meu a fost arbitru de fotbal, eu am practicat jocul ăsta, am jucat, e singurul sport care îmi place, e singurul sport pe care îl mai joc din când în când (…) Nu poți să zici că e actor, eram acolo, puneam întrebări (…) Am zis că până la urmă nu-s chiar aşa rău".

Corneliu Porumboiu nu este la primul film despre fotbal. În 2014, pelicula "Al doilea joc" a fost prezentată tot în secţiunea Forum a Festivalului de Film de la Berlin.

"Fotbal infinit" este lansat în contextul în care celebrul fotbalist Marco van Basten, director tehnic la FIFA, cere renunțarea la o serie de reguli consacrate ale acestui sport, precum renunțarea la cartonașele galbene sau la loviturile de departajare.

