COOLTURA Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara. Întâlnire cu Hervé Le Tellier, José Luís Peixoto și Andras Forgach

I-am surprins pe câțiva dintre invitații de marcă ai Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara la o sesiune de autografe la librăria "La două bufnițe" - Hervé Le Tellier, José Luís Peixoto și Andras Forgach. Recent, scriitorul maghiar a cunoscut succesul internațional cu "Dosarele mamei mele", o carte care tratează un fapt biografic zguduitor. Mama autorului a fost informatoare a regimului Kadar.

Andras Forgach: "Centrul cărţii e întrebarea dacă am dreptul să vorbesc despre asta, despre relaţia cu poliţia politică, atunci când e vorba de mama mea. E foarte uşor să vorbeşti despre familia altcuiva, care ar fi dat note informative. M-am gândit luni de zile dacă trebuie sau nu să scriu cartea. N-am fost sigur până când fratele meu nu mi-a spus c-o să facă o expoziţie cu acest subiect peste 6 luni. Atunci mi-am zis că n-am încotro. Nu pot să trăiesc cu acest secret în special în ţara mea, în ţările foste comuniste, care au suferit în timpul dictaturilor. Dacă tu nu-ţi confrunţi propriul adevăr, cum să te aştepţi ca alţii să facă acest lucru, aşa cum avem pretenţia de la cei din jur. Chiar dacă e foarte amar, adevărul e mai bun chiar şi în situaţiile rele, să zicem în 99% din cazuri. Cred c-am luat decizia bună. Nu pentru că volumul a avut un mare succes internaţional, ci pentru că, scriind cartea, am devenit nu o persoană mai bună, ci una mai puternică".

Festivalul le are în echipa organizatorică pe cele două animatoare culturale de la librăria "La două bufnițe" din Timișoara, un spațiu devenit, prin munca lor, un adevărat brand cultural al orașului.

De la intermedierea contactului direct al scriitorilor cu publicul, librăria "La două bufnițe" a trecut la un alt nivel - organizarea de rezidențe literare.

Unul dintre locatarii rezidenței timișorene, José Luís Peixoto, e pentru a treia oară în România. Are fani în țara noastră, romanul lui "Nici o privire" a primit în 2001 Premiul "Jose Saramago", care l-a propulsat pe plan internațional.

José Luís Peixoto: "Acum am ocazia să mă familiarizez mai bine cu România. Şi am început prin a cunoaşte o grămadă de autori români. Faptul că am fost săptămânile trecute la Festivalul de la Iaşi, faptul că acum stau o vreme în Timişoara reprezintă un bun prilej să iau pulsul literaturii române contemporane. Acum, în această rezidenţă, termin o piesă de teatru, care are unele conexiuni cu România. După care intenţionez să încep un nou roman. Voi scrie aici primele pagini şi sper ca acest start la Timişoara să fie de bun augur".

