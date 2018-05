Recomandări culturale de weekend EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Premieră la Teatrul Odeon, sâmbătă se joacă Fugarii după Cehov, în regia lui Alexandru Dabija. În această nouă producție spiritul ludic al regizorului întâlnește fantezia cehoviană iar spectacolul are la bază povestiri ale marelui scriitor rus.

Ne transpun în atmosferă și decorul care îi aparține scenografului Helmut Stürmer și costumele Cezarinei Iulia Popescu. Vor intra în pielea personajelor Cezar Antal, Pavel Bartoș, Ioan Batinaș, Alina Berzunțeanu, Marius Damian, Dorina Lazăr, Ruxandra Maniu, Alexandru Papadopol, Mihai Smarandache.

Rămânem în lumea teatrului, dar ne întoarcem în timp pentru piesa "părintelui comediei", Aristofan. Lysistrata va fi jucată chiar de greci, pe scena Teatrului Naţional București, astăzi, de la ora 19.30. Regia spectacolului este semnată de Afroditi Ioannidou care joacă rolul preotesei Lysimaha. Afroditi a fost actriță a Teatrului de Stat din Grecia de Nord timp de 35 de ani. A jucat multe roluri principale, iar în ultimii ani s-a dedicat predării. Comedia fără vârstă a lui Aristofan arată admirația și respectul scriitorului față de sexul feminin, în contrast cu percepția generală a societății vremii ce dorea ca femeia să se limiteze la gospodărie, căsnicie și îndatoririle materne.

Și dacă tot vorbim de teatru, luni la ora 20:000 are loc Gala Premiilor UNITER. În An Centenar, Gala ajunge într-un decor istoric, la Alba Iulia. 13 premianți, 31 de nominalizați și peste 300 de invitați din București şi din ţară sunt aşteptați la gală pentru a sărbători performanța în Teatrul românesc.

Sunt nominalizate pentru premiul de cea mai bună atriţă în rol principal: Silvana Mihai, Mariana Mihuţ şi Olga Torok. La categoria cel mai bun actor în rol principal sunt nominalizaţi Andrei Huţuleac, Victor Rebengiuc şi Ervin Szuci. Puteți vedea şi alte nominalizări de exemplu pentru cel mai bun spectacol sau cea mai bună regie dacă intraţi pe site-ul UNITER, unde vă puteţi şi vota favoritul. Spectacolul-eveniment va fi transmis în direct pe TVR1 și Radio România Cultural.

Legendara trupă FOREIGNER va cânta pentru prima dată în România, luni, la Sala Palatului. Fanii vor avea ocazia să asculte hit-urile care au consacrat trupa, precum 11.38 „I Want To Know What Love Is", „Say You Will", Feels Like The First Time", „Cold As Ice", „Waiting For A Girl Like You". Foreigner este o trupă rock americano-britanică, formată în 1976 de către muzicianul englez Mick Jones, de britanicul Ian McDonald și vocalistul american Lou Grama. Anul acesta, s-au împlinit 40 de ani de carieră muzicală pentru trupă, timp în care ARTIŞTII au vândut peste 75 de milioane de albume. Odată cu această aniversare, trupa a lansat un nou album - „40", care cuprinde 40 de piese lansate între 1977 - 2017, 14.09 și un nou turneu mondial care, după Canada, ANGLIA și America, va ajunge și în România.

Sâmbătă după-amiaza, Mihai Țopescu îşi prezintă expoziția MANIFEST la galeria Cuhnia a Palatelor Brâncovenești de la Mogoșoaia. Mihai Ţopescu provoacă materia picturală, o descompune în culorile spectrului solar, pentru a o transpune mai apoi pe scoarța copacilor. Intervenția artistică a avut loc în vara anului trecut, în pădurea Dumbrava din satul Poienari, pe şoseaua care duce de la Târgu Jiu spre Râmnicu Vâlcea. Peste 600 de copaci au fost invadați de culoare, pentru a atrage atenția asupra defrișărilor ilegale. Proiectul de land art a fost transpus în sculptură-obiect-instalație și va fi expus până pe 17 mai.

Mai multe despre expoziţie, dar şi alte ştiri culturale pe larg, astăzi de la ora 17.30 la emisiunea Cooltura.

