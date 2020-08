Doua cineaste voteaza la Oscar EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Să facem cunoștință cu noile membre din România ale Academiei de film americane. Monica Lăzurean Gorgan e regizoare și producătoare de film, cu o experiență de 10 ani. Ea e cea care a produs documentarul "Acasă", al regizorului Radu Ciorniciuc, premiat în America la festivalul Sundance și la Cracovia, o film despre viață unei familii care a trăit în Delta Văcărești. Bianca Oana e scenaristă și producătoare de film. În această ultima calitate are pe lista succese ca documentarul "Colectiv", al regizorului Alexander Nănău, despre primul an după incendiul din club, și "Touch me not", al Adinei Pintilie.Vestea invitării în organizația care acordă Oscarurile a venit ca o surpriză.



Și Monica Lăzurean Gorgan, și Bianca Oana au produs documentare care, teoretic ar avea șanse să fie nominalizate anul acesta pe lista scurtă a Oscarurilor, "Acasă", al lui Radu Ciornicic și "Colectiv", al lui Alexander Nănău au luat premii, au vizibilitate internațională.



Selectarea în Academia de film americană a celor două cineaste din România pune o lumina pe documentarul românesc, care are tot mai mult succes în ultimii ani.



Le-am întrebat pe cele două noi membre ale Academiei de film american cum și cât a fost afectată cinematografia de pandemie. Cum și-a schimbat publicul obișnuințele după ce-a văzut atâtea filme online. Și cum pot să ajute guvernanții. O problema spinoasă în acest moment e deblocarea stimulentelor pentru producătorii străini care filmează în România.



Pentru documentarul "Lemn", despre tăierile de păduri din România, Monica Lăzurean Gorgan a lucrat cu un ONG american, care a strâns dovezi cu camera ascunsă.



Ce urmează pentru documentarele premiate ale celor 2 producătoare? Din toamnă, "Acasă", va avea proiecții în aer liber, inclusiv în parcul Văcărești, unde a fost filmat. Cât privește "Colectiv", a avut norocul să ruleze 2 săptămâni în cinematografe, iar acum face carieră online.

