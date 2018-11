COOLTURA Premiatul Goncourt-ului românesc EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

31 de ani, fost jucător profesionist de hochei. N-a citit mai nimic până la 18 ani, până când a intrat într-o bibliotecă. A citit Cohen și a decis că va fi scriitor.

E autodidact în materie de cultură literară - e mărtusirea lui François-Henri Désérable, unul dintre tinerii autori de succes în Franța.

François-Henri Désérable: "Da, eram cam în urmă. Până la 18 ani, cultura mea literară era foarte aproape de neant. Când am început să citesc, n-aveam nicio structură, niciun plan, citeam orice. Am început cu clasici, dar şi cu autori contemporani. Şi cum nu aveam pe nimeni să mă ghideze, alegeam din lista de best-seller-uri. Şi nu putem măsura calitatea unei cărţi cu cota ei de vânzare. Uneori, ce era pe listă era departe de a fi valoros. Aşa că am început şi cu cărţi foarte proaste".

Lui François-Henri Désérable a luat anul trecut premiul Goncourt - alegerea României cu a treia sa carte, romanul "Un anume domn Piekielny". A fost ales de un juriu de studenți de la noi.

Ce înseamnă un premiu literar în Franța l-am întrebat pe François-Henri Désérable. Goncourt-ul, de pildă, îi aduce câștigătorului în jur de un milion de euro și celebritatea. Dincolo de partea de marketing, e cert că francezii își prețuiesc tradiția literară.

François-Henri Désérable: "Marile premii literare sunt decernate în noiembrie, înainte de Crăciun, ceea ce umflă oarecum artificial vânzările, în sensul că oamenii nu cumpără o anumită carte, ci premiul marcat cu banderolă roşie pe copertă, ca să facă un cadou. Aşa se ajunge la un public extra-literar, care nu cumpără mereu cărţi, ceea ce numim 'marele public'".

