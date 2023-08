Convoaiele Wagner pleacă din Belarus și se îndreaptă către Rusia. ”Vom spune un lucru - începem. Așteptați-ne!"

În urma prăbușirii aviatice care a ucis pe Prigojin, convoaiele de luptători Wagner pleacă din Belarus și se îndreaptă spre Rusia, a informat Centrul Național de Rezistență din Ucraina pe 23 august.

Surse din Belarus au spus că unele tabere Wagner au fost desființate în seara zilei de 23 august și că membrii grupului militar privat formează un convoi pentru a părăsi țara.

„Convoaiele se îndreaptă probabil către granița cu Rusia”, a precizat Centrul.

Potrivit surselor Centrului din Belarus, guvernul de la Minsk nu a autorizat retragerea grupului de mercenari. Se pare că serviciile speciale din Belarus încearcă să intercepteze convoaiele de la graniță.

"Multe discuții despre ce va face Wagner în această situație. Vom spune un lucru - începem. Așteptați-ne!" - este anunțul făcut de gruparea Wagner .

