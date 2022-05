Conturile Primăriei Capitalei sunt blocate de omul de afaceri Costică Constanda, pentru o datorie istorică de 120 de milioane de euro. Nicușor Dan: Intenția noastră este de a plăti eșalonat

Un proces de peste 20 de ani între Costică Constanda și Primăria Capitalei, dus sub conducerea mai multor primari, a adus instituția în situația de a-i datora acestuia 120 de milioane de euro, pentru neaprobarea unui PUZ prin care omul de afaceri voia să construiască un imobil de 5 etaje în Satul Francez. "Intenția noastră este de a plăti, însă nu putem plăti deodată 120 de milioane de euro", a declarat astăzi primarul Nicușor Dan. "Propunerea noastră este de a plăti eșalonat rate lunare".

Primăria Capitalei / FOTO: ro.wikipedia.org

Conturile Primăriei generale a Capitalei au fost blocate de omul de afaceri Costică Constanda, astfel că instituția nu mai poate face plăți decât pentru cheltuieli de funcționare - salarii, subvenții. Nu și pentru investiții.

Întrebat ce va face pentru deblocarea conturilor, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a răspuns: "Vom continua lunga discuție cu familia Constanda".

"Este o negociere în curs, de când am venit în Primărie", a adăugat el.

NICUȘOR DAN, primarul general al Capitalei: "A existat mai întâi o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată de Curtea de Apel în anul 2019 și recursul respins la Înalta Curte în anul 2020. Prin această hotărâre judecătorească, PMB a fost obligată să plătească 75 de milioane de euro, plus dobânzi penalizatoare, sau penalități de întârziere începând cu anul 2010, și au mai fost 2 litigii, pentru că instanța respectivă a pus cuvântul „dobânzi penalizatoare” fără să precizeze cuantumul acestora, care s-au terminat în aprilie 2022. În cele 2 litigii, instanțele au decis cum se calculează dobânzile penalizatoare. Acesta este elementul de noutate în această discuție care are loc de un an și jumătate"

"Intenția noastră este de a plăti, pentru că este o obligație legală, însă nu putem plăti deodată 120 de milioane de euro", a spus primarul Nicușor Dan. "Propunerea noastră este de a plăti eșalonat rate lunare".

NICUȘOR DAN: "Blocarea conturilor pentru investiții ale PMB nu ajută pe nimeni: nici noi nu putem să plătim investiții în perioada în care avem conturile blocate pentru investiții și nimeni nu cred că o să-și închipuie că o să putem să scoatem 120 de milioane de euro ca să plătim. Este blocată suma principală – care înseamnă 75 de milioane de euro – și dobânda penalizatoare până în anul 2020, când a început acel proces despre care v-am spus că s-a terminat în aprilie 2020, deci vorbim undeva de ordinul a 120 de milioane de euro".

De ce a blocat Costică Constanda conturile Primăriei

În urmă cu mai bine de 20 de ani, omul de afaceri a cumpărat drepturile litigioase a 3,3 hectare din Satul Francez, apoi, în 2001, a câștigat în instanță dreptul de proprietate asupra terenului. Primarul Capitalei de atunci, Traian Băsescu, i-a oferit în schimb, 3,3 hectare în Parcul Bordei. Constanda a vrut să construiască acolo clădiri de locuințe de cinci etaje, Primăria n-a fost de acord cu distrugerea spațiului verde, iar Constanda a câștigat în instanță acest drept, plus despăgubiri de 18 milioane de euro, la care s-au adăugat penalități de alte 12 milioane de euro, datoria ridicându-se la 30 de milioane de euro. Ca să protejeze Parcul Bordei, următorul primar al Capitalei, Adriean Videanu, i-a propus în anul 2008 lui Constanda un schimb de teren cu unul similar din Satul Francez și promisiunea ca CGMB (Consiliul General al Municipiului București) să îi aprobe un PUZ (Plan Urbanistic Zonal) prin care să poată construi un imobil de 5 etaje acolo. PUZ-ul însă a fost aprobat abia în decembrie 2010 de către CGMB, după ce Constanda a dat în judecată Primăria Capitalei și a cerut daune. Între timp, Costică Constanda a vândut terenul din Satul Francez lui Raptis Kavouras, cu condiția ca PUZ-ul să fie obținut până la 30 iunie 2010. Cum condiția nu a fost respectată, contractul de vânzare a fost anulat, iar Constanda s-a adresat instanței ca să recupereze prejudiciul. Curtea Supremă i-a dat dreptate în 2019, prin sentință definitivă. Datoria totală a Primăriei față de Constanda a ajuns acum la 120 de milioane de euro, cu tot cu penalități.

