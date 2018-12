Controverse Iliescu - Le Figaro EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Fostul președinte Ion Iliescu ar fi declarat pentru publicația franceză Le Figaro că în acest moment social-democrații se află în cea mai nare criză politică pe care au traversat-o vreodată și asta din cauza liderului partidului, Liviu Dragnea, a transmis Andreea Dumitrescu. Spune Ion Iliescu, potrivit Le Figaro, că Dragnea ar fi creat o fractură în partid, iar PSD ar face bine să dea pagina peste această conducere. Însă, la scrut timp după ce aceste pretinse declarații ale lui Ion Iliescu au apărut și în presa din românia, acesta a scris pe blogul său personal că nu putem vorbi nici măcar de un fake news, ci de un adevărat "război mediatic", că toate aceste declarații ale sale ar fi false, că nu ar fi spus niciodată așa ceva și că, dacă are un mesaj de transmis partidului, o va face direct către colegii săi, și nu prin intermediul presei.

De cealaltă parte, jurnalistul care pretinde că a luat acest interviu spune că are înregistrările și că le va face și pe acestea publice. Susține jurnalistul că pur și simplu fostul președinte ar fi uitat ce a declarat și că nu există nicio problemă de traducere, că acestea au fost spusele sale și că va da presei înregistrarea interviului pentru a proba aceste spuse ale fsotului președinte.

Paul Cozighian, jurnalist: "Între 5 și 10 noiembrie am făcut aceste interviuri. Eu am zis: haideți să dublăm, hai să înregistrăm, totuși, interviul, că e important, că e păcat să nu-l avem, plus că este istoric, am înțeles că dă rar interviuri președintele Ion Iliescu și chiar e interesant, dacă îl trecem prin toată istoria, să avem o mărturie. Colegul meu de la Figaro a fost de acord și, înainte să începem interviul, eram, deci, la o masă rotundă, cu președintele Iliescu, cu dl. Gelu Voican și noi de la Figaro și mi-am pus telefonul pe un trepied, în fața domnului Ion Iliescu și i-am zis, dacă nu vă supărați, am să înregistrez, că merită să avem. Și i-am dat drumul. Tot interviul este în limba franceză. Citatele sunt din articol, deci e citat Ion Iliescu în articolul din Le Figaro. Articolul apare în cotidianul de mâine, în cel tipărit de mâine. Este deja disponibil pe internet, a fost postat".

