Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii au demarat controale la cinci operatori privaţi de servicii medicale pentru a verifica decontările de servicii medicale realizate de către aceştia, a anunţat, luni, ministerul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.

Vor fi controale făcute de Ministerul Finanțelor împreună cu Ministerul Sănătății pentru că sunt o serie de cheltuieli care se fac altfel decât prevede legea. Începem cu zona privată. Sunt zone când special nu de fac decontările de la Casa de Sănătate. Se pare că sunt dublări de cheltuieli din această zonă. Pentru același tip de intervenție medicală se plătesc de mai multe ori aceste activități și de către privat și de către Casa de Sănătate. Este o chestiune ilegală și imorală pentru pacienți în primul rând, pentru că acești bani pot fi cheltuiți acolo unde pacienții au nevoie, a spus Eugen Teodorovici.

Reacţia Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED atrage atenţia că, în lipsa unui raport final privind controalele din unităţile sanitare private, afirmaţiile ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, sunt menite să atragă atenţia în mod negativ asupra întregului sistem de sănătate privat.

“Este o generalizare de care avem parte tot mai des în ultima perioadă şi pe care o considerăm inoportună. Statul este dator să susţină sistemul medical şi să depună toate eforturile pentru a veni în sprijinul nevoilor pe care le are pacientul român. Sistemul medical este format, aşa cum bine ştim, din public şi privat. Fiecare segment are drepturi şi obligaţii. Sistemul privat a cunoscut o dezvoltare cel puţin remarcabilă în ultimii 20 de ani, prin investiţii constante, o politică de recrutare bazată pe profesionalism, devenind complementar sistemului public. Un act medical responsabil şi de calitate este angajamentul mediului privat, pe care furnizorii îl susţin şi în care cred cu tărie. Nu înseamnă că mediul privat este perfect. În prezent, nu avem o legislaţie dedicată segmentului de asigurări medicale şi se lucrează intens la o clarificare a aspectelor privind aceste servicii şi abonamentele medicale. În această ecuaţie a costurilor şi a decontărilor, două elemente sunt certe în acest moment: tarifele decontate de stat sunt de cele mai multe ori sub valoarea serviciului prestat, respectiv orice plată în sistemul privat este anunţată înainte de a se trece la prestarea serviciului, ceea ce înseamnă o asumare şi o acceptare din partea pacientului. Sigur că pot să apară costuri neprevăzute, iar în astfel de situaţii, să le spunem “cu risc”, acestea sunt estimate, iar pacientul este informat,” apreciază Eduard Dobre, director executiv al Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED.

PALMED consideră oportună orice iniţiativă menită să aducă transparenţă în sistemul sanitar, un management performant şi o cheltuire raţională a banului public, atât timp cât măsurile sunt luate respectând cadrul legal şi fără a discrimina cele nouă sisteme, public şi privat. “Nu ar fi prima dată când statul, prin măsurile luate de factorii de decizie, aplică o altă unitate de măsură publicului şi privatului. Să ne uităm la creşterea salariilor, susţinută cu fonduri suplimentare. Noi, ca privaţi, nu avem de unde sa aducem fonduri suplimentare. Din fericire, nu a fost nevoie nici de majorarea tarifelor, nici de măsuri drastice. Există o uşoară tendinţă de a migra la stat din partea personalului mediu, dar pentru medici nu avem probleme. Argumente de tipul condiţiilor de muncă, tehnologiilor folosite, capacităţii de a asigura toate materialele, contează enorm în decizia de a rămâne în mediul privat”, completează Eduard Dobre, director executiv al Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED.

