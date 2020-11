Secțiile ATI, la control EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Secțiile ATI din spitalele județene vor fi primele verificate. Într-o lună vom ști și în ce stadiu au fost găsite.

Medicii din sistem spun că mare parte din situația în care se află sistemul medical este cauzată de neregulile ignorate ani în șir, multe din lipsa fondurilor.

O evaluare a Societății Române de ATI arată că nici aparatura nu este verificată periodic, pentru că spitalele nu au bani de mentenanță.

Reglementările actuale, vechi de 11 ani trebuie schimbate, spun alte voci din sistem.

Cadre medicale spun că reguli, precum numărul de 12 prize impus la fiecare pat, cel de paturi pentru un salon între 2 și 6 și alimentarea cu electricitate în dublu circuit nu sunt respectate în totalitate.

Premierul Victor Orban, despre controalele care au loc în spitale din Capitală

Premierul a declarat că nu a găsit nereguli în spitalele din Capitală pe care le-a vizitat.

"În cadrul acestei vizite efectuate împreună cu primarul general am inventariat numărul de paturi de la ATI la Spitalul Malaxa, unde au nevoie de instalaţie de alimentare cu oxigen suplimentară pentru a putea pune în funcţiune încă cinci paturi de terapie intensivă. De asemenea, am inventariat, dar aici nu s-a luat încă o decizie cu domnul director este necesară o discuţie mai profundă, doar se evaluează dacă există posibilitatea tehnică de realizare a zece paturi de terapie intensivă. Trebuie analizate toate condiţiile tehnice. Posibilitatea reală, efectivă, ţinând cont de situaţia constructivă şi alţi parametri tehnici, dacă există posibilitatea de a creşte numărul de paturi de terapie intensivă. Fără a fi specialişti, ne-am interesat şi privitor la funcţionarea instalaţiilor de gaz, de aer comprimat, instalaţiilor electrice, situaţia contractelor de mentenanţă, de service, dacă s-au efectuate toate avizările pentru rampe, toate tipurile de avizări, dacă sunt la zi. Nu (n.r. - au fost găsite nereguli). La Colentina situaţia este în regulă, la Spitalul "Sfântul Ioan", de asemenea este în regulă. La Malaxa am înţeles că în cursul acestui an sau anul trecut a fost investiţia de realizare a tuturor... şi la "Sfântul Ioan" este o instalaţie extrem de modernă şi de bine pusă la punct, cel puţin în spitale, aici neexistând o secţie de terapie intensivă, dacă se va lua decizia de înfiinţare, ea va fi făcută în conformitate cu toate standardele", a spus Orban.

Potrivit premierului, Guvernul va deconta din fonduri europene toate lucrările de modernizare, de reparare, de alimentare cu oxigen, de refacere a instalaţiilor. Orban a precizat că în urma verificărilor făcute de DSP-uri şi Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă vor fi stabilite spitalele care au nevoie de fonduri.

