Șeful statului așteaptă motivarea Curții Constituționale, după decizia prin care îi impune să o demită pe Laura Codruța Kovesi. E convins, însă, că implicațiile deciziei merg mult mai departe decât funcția de șef al DNA și pun în discuție statutul procurorilor.

Ei nu pot fi subordonați unui politician, atrage atenția Klaus Iohannis.

"Procurorii trebuie să fie independenți, nu trebuie să fie controlați politic, nu pot fi în subordinea unui politician, fie el și ministru. România ca stat trebuie să asigure independența procurorilor care, în fapt, garantează independența Justiției", a subliniat președintele.

Klaus Iohannis a mai spus că, el înțelege articolul din Constituție care spune că procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiției, că acesta ar trebui să își folosească autoritatea în domeniu pentru a apăra independența magistraților: "În Constituţie avem un articol care spune că procurorii funcţionează sub autoritatea ministrului. Eu înţeleg că ministrul are sau ar trebui să aibă o autoritate în domeniu și să folosească această autoritate pentru a apăra independența procurorilor, pentru a-i apăra pe procurori, pentru că munca procurorilor este foarte grea. Autoritatea ar trebui să înlesnească munca procurorilor (...)Oricine, orice ar spune nu trebuie să plaseze procurorii în subordinea politicului".

Tudorel Toader spune, însă, că în decizia Curții nu există niciun pericol în acest sens.

"E, şi dacă a spus preşedintele Klaus Iohannis, doar ce spune dânsul nu face parte din Biblie. [...] Statutul de magistrat, independența procurorului nu sunt și nu vor fi afectate" - a reacționat ministrul Justiției.

Tudorel Toader a avut un mesaj și pe pagina sa de Facebook, unde a scris: "A nu se confunda independența procurorilor în instrumentarea cauzelor/constând în administrarea probatoriului, adoptarea soluțiilor legale/, cu faptul că aceștia își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiției, referitoare la administrarea justiției sau promovarea politicii penale!".

Promisiunea președintelui că va respecta Constituția e înțeleasă în nuanțe diferite de putere și de opoziție.

Curtea Constituțională ar urma să redacteze joi motivarea la decizia referitoare la demiterea șefei DNA, iar vineri, documentul ar urma să fie publicat în Monitorul Oficial.

CONTEXT

Curtea Constituţională a decis pe 30 mai că președintele României urmează să emită decretul de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, după ce a stabilit căpreşedintele a declanşat un conflict între puteri când a refuzat să o demită pe Codruţa Kovesi.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a reacționat și a declarat că se aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să respecte decizia CCR referitoare la revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

În februarie, ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a solicitat presedintelui Iohannis revocarea Laurei Kovesi și a adus o listă cu 20 de argumente. Ministrul îi reproșa procurorului șef al DNA, printre altele, încălcarea competențelor în raport cu alte instituții și implicarea în anchetele altor procurori.

Secția de procurori a Consiliul Superior al Magistraturii a respins în unanimitate solicitarea ministrului Justiției de revocare a procurorului șef al DNA, argumentând că este lipsită de temeinicie.

Președintele Klaus Iohannis a refuzat să aprobe cererea de revocare, argumentând că motivele invocate de Toader nu l-au convins. După acest refuz, CCR a fost sesizată de Guvern cu cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională între ministrul Justiției și președintele României.

