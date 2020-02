Contre în Congresul american: Trump nu a dat mâna cu Nancy Pelosi, iar șefa democraților a rupt o copie a discursului președintelui

Nancy Pelosi a rupt o copie a discursului președintelui Trump / FOTO: https://spectator.us/

Donald Trump a evitat sau nu a observat mâna întinsă de Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților.

President Trump ignored — or didn't see — House Speaker Nancy Pelosi's attempt to shake his hand before the State of the Union.



Immediately after Trump finished his speech, the California Democrat stood up and ripped her copy of the speech in half https://t.co/96Ym4Z1k5b pic.twitter.com/jwXNubJZtC — CNN Politics (@CNNPolitics) February 5, 2020

La finalul evenimentului, Pelosi s-a ridicat în picioare și a rupt discursul președintelui SUA, iar apoi l-a aruncat deoparte.

Speaker of the House Nancy Pelosi ripped up her printed copy of President Trump's State of the Union address as he concluded his remarks https://t.co/IlxmkVp5M8 pic.twitter.com/tPzwLGMFVh — CNN Politics (@CNNPolitics) February 5, 2020

Incidentul are loc în contextul tensiunilor dintre Casa Albă și democrați pe tema procedurii de demitere a președintelui SUA.

O sursă apropiată de Pelosi a explicat pentru CNN că gestul președintelui Camerei Reprezentanților nu a fost unul planificat, adăugând că Pelosi era supărată din cauza discursului lui Trump.

După discursul lui Trump, Pelosi a transmis pe Twitter: "Democrații nu vor înceta niciodată să întindă mâna prieteniei pentru a-și îndeplini sarcinile #Pentru Popor. Vom lucra pentru a găsi un o bază comună unde putem, dar vom sta fermi atunci când nu putem".

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

