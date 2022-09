Forţele ucrainene au intrat în oraşul Kupiansk, controlat de mai multe luni de ruşi. Aici se află un important nod feroviar, care aprovizionă forţele ruse din nord estul Ucrainei. Şi oraşul Balaklia a fost eliberat, aşa cum rezultă din declaraţia comandantului Forţelor ucrainene din zonă. Steagul ucrainean a fost arborat la Balaklia.

BREAKING: Russia says its forces are “regrouping” from Balakliya and Izyium in Kharkiv region towards the Donetsk direction. Full video below. It comes after significant Ukrainian advances into swathes territory previously held by Russian troopshttps://t.co/0FTsMQBryE