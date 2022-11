CGMB a aprobat contractarea unui împrumut de 500 de milioane de lei pentru achitarea datoriei Termoenergetica

Termoenergetica

Banii urmează să fie alocaţi companiei Termoenergetica, în vederea achitării datoriei către Elcen. Primarul general al Capitalei va fi împuternicit sa negocieze şi să semneze termenii şi condiţiile finanţării. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară.



"Urgenţa acestui proiect de hotărâre vine din faptul că a fost publicată ordonanţa de urgenţă privind rectificarea bugetului naţional. În această ordonanţă de urgenţă se ridică plafonul de împrumut al Municipiului Bucureşti cu 500 de milioane de lei, numai că toate procedurile trebuie desfăşurate până la sfârşitul anului 2022. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul Oficial, după ce noi am convocat această şedinţă", a spus primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.



Edilul anunţa miercuri că a început discuţii cu reprezentanţii băncilor în vederea contractării unui credit de 500 de milioane de lei. El a menţionat, într-o postare pe Facebook, că termenul este extrem de strâns, dar este optimist că se vor găsi soluţii în piaţă pentru acest împrumut.



"Am avut astăzi o întâlnire cu reprezentanţii băncilor cu care am discutat posibilitatea de a contracta un credit de 500 de milioane de lei pentru a putea achita datoria către Termoenergetica, reprezentată de diferenţele între preţul real şi tariful stabilit de ANRE. Guvernul a creat, săptămâna trecută, cadrul legal pentru ca Primăria Capitalei să se poată împrumuta până la finalul anului în limita sumei menţionate. Deşi termenul este extrem de strâns, iar suma este destul de mare, sunt optimist că vom găsi soluţii în piaţă pentru a împrumuta aceşti bani atât de necesari pentru a trece cu bine de această iarnă", scria edilul general.

