Avionul prăbusit în Iran ar fi fost doborât accidental EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Canada a primit informaţii ale serviciilor secrete care arată că avionul de pasageri ucrainean prăbuşit în Iran a fost doborât de o rachetă lansată de armata iraniană, afirmă premierul canadian, Justin Trudeau.

Președintele american, Donald Trump, a fost întrebat într-o conferință la Casa Albă ce crede despre prăbușirea avionului ucrainean.

Donald Trump: "Ei bine, am suspiciunile mele. Nu vreau să spun, deoarece au şi alţii suspiciunile lor. Dar poate a făcut cineva vreo greşeală în partea cealaltă. Nu au fost sistemele noastre. Nu există nici o legătură cu noi."

Reporter: "Credeţi că a fost doborât de greşeală?"

Donald Trump: "Nu ştiu. Chiar nu ştiu, şine de ei. La un moment dat, vor da cutia neagră. Ideal, ar trebui să o dea companiei Boeing, dar va fi bine și dacă o dau Franţei sau altor ţări."

Iranul a respins speculațiile că ar fi doborât avionul ucrainean. Mai mulți martori, citați în raportul inițial al autorităților iraniene, susțin că avionul ar fi luat foc înainte să se prăbușească, la scurt timp de la decolare. Toate cele 176 de persoane aflate la bord au murit.

Martor: "Eram pe drum spre muncă când am auzit explozia. Am alergat spre locul tragediei şi am vazut avionul făcut bucăţi."

Președintele Zelenski a discutat cu omologul iranian și a declarat că prioritatea Ucrainei este stabilirea cauzelor tragediei. Se iau în calcul toate ipotezele, între care atac cu rachete, coliziunea cu o dronă, explozie a motorului său terorism.

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei: "În scopul stabilirii adevărului, cer comunităţii internaţionale, inclusiv Canadei, să se alăture anchetei care va stabili circumstanţele prăbuşirii Boeingului 737 apaţinând Ucrainei."

45 de specialiști ucraineni au ajuns în Iran pentru a participa la operațiuni de expertizare a resturilor aparatului. În raportul inițial se menționează o problemă tehnică, fără alte detalii. SUA au anunțat că vor furniza Ucrainei orice asistență solicitată și au invitat la cooperare internațională în privința anchetei. Avionul prăbușit era fabricat în 2016.

ŞTIRILE ZILEI