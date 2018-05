Pericolele din alimente, invitată Simona Tivadar EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cu toate acestea rămân unele dintre cele mai utilizate grăsimi în industria alimentară, folosite și ca stabilizatori și conservanţi.

Un senator USR chiar cere limitarea lor în alimente. Grăsimile trans duc la creșterea nivelului colesterolului rău și scăderea colesterolului bun, ceea ce creste riscul dezvoltării bolilor cardiace.

Limita maximă admisă de grăsimi trans în dietă este de 1% din numărul de calorii consumat zilnic.

Simona Tivadar, medic specialist în diabet și boli de nutriție a explicat în Aici Acum de ce sunt atât de rele pentru sănătate aceste grăsimi.

Omenirea a încercat să înlocuiască grăsimile animale saturate, aterogene care ni se așează pe artere cu grăsimi vegetale, numai că nu este așa de simplu, ele s-au hidogenat, în varianta hidrogenată ele sunt mai ușor de transportat pentru că sunt semi solide. Ele intensifică gustul alimentului, alimentele pot fi păstrate mai mult timp așa că au devenit omniprezente. Toată lumea folosește în semipreparate astfel de grăsimi pentru că sunt mai avantajoase economic, spune medicul.

Noi am început din 1990 de la primi biscuiți care s-au importat, nu am început nimic acum, acum ne-am deșteptat că folosim atât de multe. La români hotdog-ul nostru național este merdeneaua. Nu există om să nu iasă de la metrou cu o merdenea în mână. Oamenii trebuie să înțeleagă că este foarte important ceea ce mâncăm. Eu am spus că mi se pare îngrozitor că mamele, bunicele, bonele le dau copiilor în drum spre casă o merdenea. Sunt tot felul de patiserii așezate strategic lângă școli, copilul este flămând la ora aia și în loc să aibă răbdare până acasă să mănânce o masă completă, primește un astfel de produs, atrage atenția Simona Tivadar.

Medicul sfătuiește familiile să facă bunica plăcintă acasă, cumpărând foi din acelea neunse, nu alua cu grăsimea încorporată, să ungă foaia cu un ulei bun de măsline sau puțin unt. Am văzut pacient cu trigliceride 1000 pentru că micul lui dejun însemna o punguliță de mici pateuri. 1000 trigliceride înseamnă că bați la ușa pancreatitei, spune Simona Tivadar.

Simona Tivadar menționează printre alimentele care conțin acizi grași mult peste limită: popcorn-ul, chips-urile, biscuiții.

De când sunt multe în lume aceste grăsimi, atât de aterogene, pentru că ele se lipesc mai ușor pe artere, asistăm la infarcte la 27 de ani, la sub 30 de ani, la oameni atât de tineri prin ateroscleroză, din cauza depozitelor de pe artere, a conchis medicul.

