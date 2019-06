Consum energetic zero EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Schimbările climatice resimțite din plin și în România sunt puse, la nivel global, pe seama încălzirii accelerate. Cauzele principale sunt poluarea și consumul energetic excesiv. Din 2021, toate clădirile noi, construite în Uniunea Europeană, vor trebui să aibă un consum energetic apropiat de zero. În Asia, acest lucru funcționează deja.

Shin-Ichi Tanabe, profesor la Departmentul de Arhitectură, Waseda University din Tokyo: "Problema este că dezvoltatorii imobiliari, când construiesc o clădire, vor să facă bani, aşa că gândesc pe termen scurt, nu lung. În Japonia construim clădiri şi case cu un consum energetic zero. Din 2017 am construit 43.000 de noi locuinţe cu zero consum energetic. Este vorba de confort, un mediu sănătos, în care oamenii se simt bine şi plătesc mai puţin."

Aplicațiile inteligenței artificiale în construcții și instalații sunt însă extrem de importante pe termen lung.

La noi, cea mai populară metodă de reducere a pierderilor de energie este anveloparea clădirilor. Însă, până la sfârșitul anului, țara noastră va trebui să prezinte Uniunii Europene un "plan național integrat pentru energie și mediu" pentru următorii 10 ani.

Statele membre vor trebui să asigure dreptul cetățenilor de a produce energie regenerabilă pentru propriul consum, dar și de a stoca și vinde energia nefolosită.

