Din 2021 toate clădirile noi, construite în Uniunea Europeană, vor trebui să aibă un consum energetic apropiat de zero. În Asia, acest lucru functionează deja.

Problema este că dezvoltatorii imobiliari, când contruiesc o clădire vor să facă bani, aşa că gândesc pe termen scurt, nu lung. În Japonia, construim clădiri şi case cu un consum energetic zero. Din 2017 am construit 43.000 de noi locuinţe cu zero consum energetic. Este vorba de confort, un mediu sănătos, în care oamenii se simt bine şi plătesc mai puţin, afirmă Shin-Ichi Tanabe, profesor la Departmentul de Arhitectură, Waseda University din Tokyo.

Dezvoltatori imobiliari, atâta vreme cât nu exită normative care să îi oblige la niște standarde, nu se vor gândi ei la binele proprietarului, ci la banii proprii. O altă categorie o reprezintă cei care își construiesc casa pentru ei, pentru familia lor. Noi avem niște obiceiuri, niște tradiții. Oamenii construiesc așa cum construia și taică-su și bunică-su. De unde să știe săracul de pompe de căldură sau de unde să știe că își amortizează costurile cu panouri solare?, se întreabă sociologul Ana Bulai.

Aplicațiile inteligenței artificiale în construcții și instalații sunt însă extrem de importante pe termen lung.

În ultima perioada au avut loc schimbări climatice destul de dramatice. Mai mult de 40 la sută din consumul energetic al unei economii este alocat sectorului clădirilor prin urmare putem să influențăm în bine dacă acționăm asupra clădirilor. Măsurile care se pot lua în acest sens sunt destul de simple, nu întotdeauna foarte ieftine, precizează conf. univ. dr. ing. Cătălin Lungu, de la Universitatea Tehnică de Construcții București.

La noi, cea mai populară metodă de reducere a pierderilor de energie este anveloparea clădirilor. Însă, până la sfârșitul anului, țara noastră va trebui să prezinte Uniunii Europene un "plan național integrat pentru energie și mediu" pentru următorii 10 ani. Statele membre vor trebui să asigure dreptul cetățenilor de a produce energie regenerabilă pentru propriul consum, dar și de a stoca și vinde energia nefolosită.

