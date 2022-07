Consternare globală după hotărârea Curții Supreme care zdrobește politica lui Biden în materie de climă

Alegerile lui Biden au fost prezentate ca vestind o „președinție a climei”, dar atât blocajele din Congres cât și cele judiciare sugerează că are puține de arătat.

Alegerile lui Joe Biden au declanșat o creștere globală a optimismului că, în cele din urmă, criza climatică va fi înfruntată decisiv. Dar decizia de săptămâna trecută a Curții Supreme a SUA de a diminua capacitatea Americii de a reduce emisiile s-a dovedit cea mai recentă lovitură adusă efortului neclintit al lui Biden asupra climei, care este acum în pericol de a fi total distrusă.

Hotărârea Curții Supreme conform căreia guvernul SUA nu și-ar putea folosi puterile existente pentru a elimina treptat producția de energie pe bază de cărbune fără „autorizația clară a Congresului” a ricoșat rapid în întreaga lume printre cei obișnuiți acum să privească consternați la poticnirile aparent nesfârșite ale Americii în abordarea încălzirii globale.

Decizia „confruntă știința consacrată și va anula angajamentul SUA de a menține temperatura globală sub 1,5 C”, a declarat Saleemul Huq, directorul Centrului Internațional pentru Schimbări Climatice și Dezvoltare din Bangladesh, cu referire la obiectivul convenit la nivel internațional pentru a limita încălzirea globală înainte ca aceasta să devină cu adevărat catastrofală, manifestându-se prin valuri de căldură mai severe, inundații, secete și tulburări în societate.

„Cei care vor plăti pentru asta vor fi comunitățile cele mai vulnerabile din cele mai vulnerabile țări în curs de dezvoltare din lume”, a adăugat Huq.

„Conducerea Curţii Supreme incredibil de nedemocratică” indică faptul că „greșeala este acum tendința dominantă în spațiul climatic”, a declarat Yamide Dagnet, director de justiție climatică la Open Society Foundations și fost negociator privind clima pentru Regatul Unit și Uniunea Europeană.

António Guterres, secretarul general al Națiunilor Unite, care a numit noua infrastructură a combustibililor fosili „nebunie morală și economică”, a declarat, printr-un purtător de cuvânt, că decizia a fost un „recul” într-un moment în care țările nu erau pe cale să prevină căderea climatică.

În decizia 6-3, susținută de majoritatea de dreapta a judecătorilor, Curtea Supremă nu a negat complet capacitatea Agenției pentru Protecția Mediului din SUA de a reglementa emisiile de la centralele pe cărbune. Dar a fost de partea statelor conduse de republicani, afirmând că guvernul nu poate stabili planuri ample de a renunța la producerea de energie electrică de la cărbune din cauza „doctrinei majore” nebuloase care cere Congresului să decidă în mod explicit schimbări semnificative în economia SUA.

„Instanța își desemnează, în loc de Congres sau de agenția de experți, factorul de decizie privind politica climatică”, a scris Elena Kagan într-o opinie dizidentă neobișnuit de clară. „Nu-mi vin în minte lucruri mai înfricoșătoare.”

Al Gore, fostul vicepreședinte al SUA, a spus că decizia este „rezultatul deceniilor de influență și coordonare din partea lobby-ului combustibililor fosili și a aliaților săi pentru a întârzia, obstrucționa și demonta progresul către soluții climatice”.

Pentru Biden, care a numit hotărârea „devastatoare”, decizia instanței este doar cea mai recentă zguduire zdrobitoare la ceea ce a fost catalogat drept „președinție climatică” atunci când a fost numit la Casa Albă.

Legislația de referință pentru a susține energia curată a fost blocată în Congres, în mare parte din cauza opoziției lui Joe Manchin, un democrat de centru care are o firmă de comerț cu cărbune și este periculos de aproape de a nu fi reînviat la timp înainte de alegerile de la jumătatea mandatului de la sfârșitul acestui an, în care democrații se așteaptă să-și piardă stăpânirea slabă asupra Congresului. SUA, aproape unică printre marile democrații, încă nu are o politică națională privind clima sau energia.

Promisiunea lui Biden de a pune capăt forajelor de petrol și gaze pe terenuri publice a fost neîndeplinită, în timp ce invazia Rusiei a Ucrainei a făcut ca prețurile benzinei să crească, determinându-l pe președinte să îndemne companiile petroliere să-și intensifice producția, spre oroarea militanților pentru schimbările climatice.

Președintele a promis că SUA își vor reduce emisiile la jumătate până în 2030, dar acest obiectiv și credibilitatea internațională în scădere a Americii în ceea ce privește schimbările climatice se vor pierde fără legislația din partea Congresului și fără acțiuni executive puternice. Ambii factori rămân extrem de incerti, decizia Curții Supreme limitând drastic această din urmă opțiune. Gina McCarthy, principalul consilier climatic al Casei Albe, a recunoscut că administrația va trebui să devină „creativă” în reducerea emisiilor.

„Congresul care acționa asupra climei era important înainte de această decizie, acum este și mai important”, a spus John Larsen, partener la Rhodium Group, o organizație de analiză a climei și energiei. Potrivit lui Rhodium, decizia Curții Supreme nu este fatală pentru obiectivele climatice ale SUA, dar există încă 1,7 miliarde până la 2,3 miliarde de tone de gaze cu efect de seră care trebuie să fie prevenite pe lângă politica actuală, dacă obiectivul pentru 2030 va fi îndeplinit.

EPA are încă autoritate, deși este mai limitată decât era, așa că trebuie să se miște și să pună în aplicare unele reguli, deoarece nu mai este mult timp”, a spus Larsen.

„Este cu totul posibil ca SUA să-și atingă obiectivul de emisii, dar mai avem doar opt ani până în 2030. Mingea trebuie să înceapă să ruleze foarte repede, foarte curând, dacă vrem să ajungem acolo. Toată lumea trebuie să facă un pas cu adevărat și să înceapă să livreze.”

