Constanţa: Campanie de promovare a Universităţii Ovidius la nivel internaţional

Programele de studii ale Universităţii Ovidius din Constanţa sunt promovate la nivel internaţional, campania "Be a student at Ovidius" derulându-se în Albania săptămâna trecută, au informat, luni, reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior.

Universitatea Ovidius / FOTO: Facebook/Universitatea „Ovidius” din Constanța

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Universitatea Ovidius din Constanţa (UOC), în perioada 17 - 21 noiembrie, o delegaţie formată din trei profesori universitari constănţeni a vizitat mai multe licee şi o universitate din Albania, pentru promovarea programelor de studii şi extinderea colaborărilor educaţionale şi de cercetare cu instituţii de educaţie din această ţară.



Activităţile au făcut parte din campania "Be a student at Ovidius", desfăşurată cu scopul de a creşte vizibilitatea UOC prin promovarea în plan internaţional a imaginii acesteia ca universitate multiculturală comprehensivă.



"Pe parcursul vizitelor la instituţiile de învăţământ din Korca şi Tirana au fost prezentate programele de studii ale universităţii de stat constănţene şi oportunităţile de care pot profita viitorii studenţi. De asemenea, au fost purtate discuţii cu privire la consolidarea relaţiilor de cooperare existente şi dezvoltarea unor noi colaborări între organizaţiile implicate", a precizat conf. univ. dr. Cristina Duhnea.



Conform sursei citate, campania "Be a student at Ovidius" face parte din proiectul Intensificarea şi diversificarea iniţiativelor de internaţionalizare în Universitatea Ovidius din Constanţa - educaţie şi cercetare într-un mediu multicultural internaţional (INTENS-O II), cu o valoare totală de 332.500 lei, fiind unul dintre cele şase proiecte ale UOC, finanţate de Ministerul Educaţiei prin Fondul de Dezvoltare Instituţională, domeniul strategic de finanţare 2: Internaţionalizare.

