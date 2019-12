Constanţa: AEC atenţionează că măsurile pentru care Guvernul îşi asumă răspunderea nu deblochează decontarea transportului elevilor

Avertisment de la AEC

AEC a informat, joi, că "proiectul de lege pe care Guvernul îşi angajează răspunderea nu rezolvă problema transportului elevilor", solicitând Guvernului "să adauge în proiectul de angajare a răspunderii corectarea acestor prevederi contradictorii, astfel încât transportul elevilor să fie deblocat în mod real, nu doar la nivel declarativ".



Măsurile pe care Guvernul României a decis să îşi angajeze răspunderea nu rezolvă, conform AEC, problema transportului elevilor, ci o amână cu încă un an.



"Miercuri a fost publicată pe site-urile celor două camere ale Parlamentului proiectul de lege pe care Guvernul României îşi propune să îşi angajeze răspunderea. Scopul acestui proiect este inversarea fiecărei prevederi a OUG nr. 51/2019, care a eliminat transportul judeţean din sfera serviciilor publice. Totuşi, conform proiectului în forma actuală, transportul judeţean va reveni în sfera serviciilor publice peste un an, în acest moment el fiind desfăşurat în continuare în regim comercial", se arată într-un comunicat de presă transmis de AEC.



Potrivit sursei citate, consiliile judeţene au obligaţia de a demara procedura de încheiere a contractelor de servicii publice cu operatorii de transport până la 31 decembrie 2020. Între timp, licenţele operatorilor sunt prelungite, astfel fiind amânată pentru încă un an rezolvarea problemei transportului elevilor şi a categoriilor dezavantajate, neexistând posibilitatea de a impune firmelor de transport obligaţia de a da reduceri sau de a practica toate traseele dintr-un judeţ.



În acest sens, Asociaţia Elevilor din Constanţa a propus reprezentanţilor Guvernului o soluţie care ar rezolva problema.



"Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 prevede, la art. 5, alin. (5), posibilitatea autorităţilor competente de a lua măsuri de urgenţă în ceea ce priveşte transportul. Printre acestea se regăseşte atribuirea de urgenţă a contractelor de servicii publice. Astfel, prin acest lucru, consiliile judeţene ar putea acorda reduceri şi asigura transportul pe toate rutele inclusiv în anul în care se pregăteşte atribuirea normală", conform AEC.



Mai mult decât atât, se menţionează în comunicat, AEC a solicitat reprezentanţilor Guvernului să ia măsuri suplimentare privind transportul şcolar al elevilor, problema acestuia fiind departe de rezolvare.



"Printre măsurile solicitate se află modificarea Legii educaţiei naţionale în sensul eliminării tarifelor maximale pe care transportatorii sunt obligaţi în mod nelegal să le respecte pentru abonamentele elevilor. Pentru aceasta ar trebui abrogate alin. (3^2) - (3^4) de la art. 84 din Legea educaţiei şi Hotărârea de Guvern nr. 863/2016, ce nu permite şcolilor să deconteze abonamentele elevilor decât în limita a 174 lei pentru 50 km, în condiţiile în care preţurile reale pot ajunge şi la 400 lei pentru această distanţă", potrivit sursei citate.



Reprezentanţii AEC mai susţin că, de asemenea, în ceea ce priveşte acordarea reducerilor pentru elevi la transportul judeţean, Legea educaţiei se contrazice.



"Art. 84, alin. (1) şi (2) sugerează că elevii ar trebui să îşi achiziţioneze abonamentele la preţ deja redus, transportatorii fiind retribuiţi. Pe de altă parte, art. 105, alin. (2), lit. e), sugerează că elevii ar trebui să îşi cumpere abonamentele integral, iar ulterior să le deconteze la unităţile de învăţământ, din bugetul local. Şi HG nr. 309/1996 prevede aceeaşi metodă pentru acordarea reducerilor elevilor. Spre exemplu, dacă ea s-ar aplica, un elev care circulă cu transportul local în comun în Municipiul Bucureşti nu şi-ar putea cumpăra abonament gratuit, ci ar trebui să plătească preţul integral, urmând ca şcoala să îi deconteze abonamentul", conform AEC.

