Elevii sunt nemulțumiți de noul mecanism de decontare a cheltuielilor de transport. Ei au solicitat discuții cu premierul. Robert Avram: Guvernul nu ar trebui să subvenționeze orice sumă pe care o invocă un operator

Preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, Robert Avram, a declarat la TVR INFO că au solicitat o întâlnire cu premierul.

Astăzi am transmis o adresă prim-ministrului României, Nicolae Ciucă, prin care am solicitat o înterevedere, nu numai cu dumnealui ci și cu cei trei miniștrii de resort, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pentru că, problema transportului elevilor nu este numai o problemă care se află numai în curtea ministrului Educației. Sunt trei actori mari implicați aici: Educația care trebuie să creeze cadrul pentru decont, Transporturile care trebuie să monitorizeze respectarea unor tarife pentru ca Guvernul nu ar trebui să subvenționeze orice sumă pe care o invocă un operator, ci lucrurile ar trebui aplicate unitar în toată țara și Ministerul de Finanțe care trebuie să aloce banii necesari. Numai că reticența Ministerului de Finanțe este mare, știm cu toții care este procedura pe care ministerul de Finanțe o are în fiecare an, nu alocă bani conform necesităților ci transmite ministerelor o anumită sumă și le spune incadrați-vă în buget, a explicat la TVR INFO, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, Robert Avram.

Președintele organizaţiei afirmă că, deşi noul mecanism presupune o creştere a alocărilor bugetare din prezent, acesta nu ar putea rezolva problemele majore pe care le intampina elevii.

Consiliul Naţional al Elevilor susţine că noul mecanism propus de Ministerul Educaţiei pentru decontarea cheltuielilor de transport ale elevilor navetişti, deşi presupune o creştere a alocărilor bugetare, nu ar putea rezolva problemele majore din teritoriu, iar soluţia este trecerea la subvenţionarea acestor cheltuielilor începând cu ianuarie 2023.

Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Consiliu, în şedinţa Comisiei de Dialog Social desfăşurată în aceeaşi zi ar fi trebuit să se poarte o discuţie despre un proiect de ordonanţă de urgenţă ce implementa un nou mecanism pentru decontarea cheltuielilor de transport ale elevilor navetişti: o sumă forfetară, în valoare de 50 de lei pentru primii 3 km parcurşi, ulterior fiind adăugaţi câte 5 lei pentru fiecare kilometru în plus.

Sursa citată precizează că, puţin înainte de începerea şedinţei, Ministerul Educaţiei a retras componenta transportului din proiectul de OUG, amânând discuţia pentru o dezbatere publică ce va fi organizată pe 21 septembrie.

Din acest motiv, reprezentanţii elevilor au venit în faţa conducerii Ministerului Educaţiei cu zeci de abonamente ale elevilor din întreaga ţara, care, urmând formula de calcul propusă de Ministerul Educaţiei, ar primi, într-un caz norocos, puţin peste jumătate din suma reală, se arată în comunicat.

Reprezentanţii elevilor dau ca exemplu un caz din judeţul Bihor unde un elev navetist care se află la 7 km de localitatea în care studiază plăteşte, lunar, un abonament în valoare 210 lei. Conform proiectului lansat în dezbatere publică de minister, acest elev ar urma să primească înapoi 105 lei, potrivit calculelor CNE.

"Deşi soluţia propusă de Ministerul Educaţiei nu este ideală, ea reprezintă o variantă de compromis, care trebuie folosită până cel târziu la începutul anului 2023, atunci când se va aproba o nouă lege a bugetului de stat. Ca atare, Consiliul Elevilor a solicitat creşterea plafonului de majorare al sumei forfetare cu până la 100%. (...) Complementar, Guvernul trebuie să instituie un nou set de tarife maximale, care să respecte solicitările operatorilor de transport, care reclamă faptul că actualele tarife nu le-ar acoperi nici măcar costurile operaţionale. Odată implementată această obligaţie, Ministerul Transporturilor, prin Inspectoratul de Stat pentru Controlul Traficului Rutier, trebuie să îşi asume monitorizarea respectării acestora", se mai arată în comunicatul menţionat.

De asemenea, Consiliul Naţional al Elevilor se arată "revoltat" că, deşi această problemă persistă de ani de zile, "Guvernul nu doreşte, nici acum, când rata abandonului şcolar şi preţurile practicate de operatorii de transport cresc într-un ritm accelerat, să accepte propunerile făcute de reprezentanţii elevilor". Soluţia acestora este introducerea în bugetul de stat a unor sume care să acopere cheltuielile de transport ale elevilor, apoi transferarea banilor, prin cote defalcate din taxa pe valoare adăugată, către consiliile judeţene.

Elevii reprezentanţi solicită "ferm" Guvernului să-şi asume trecerea la subvenţionarea cheltuielilor de transport ale elevilor începând cu luna ianuarie 2023.

ŞTIRILE ZILEI