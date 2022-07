Consiliul Mondial al Boxului a cerut, într-o scrisoare deschisă, eliberarea din penitenciar a lui Rudel Obreja

Consiliul Mondial al Boxului / FOTO: Twitter

WBC solicită eliberarea lui Obreja, ''în concordanţă cu dreptul său la viaţă'', organizaţia arătându-se ''foarte preocupată'' de recentele relatări conform cărora Obreja ''rămâne închis şi nu are acces la tratament medical adecvat, după ce a fost diagnosticat recent cu cancer pancreatic avansat''. De asemenea, WBC susţine că ''există puternice indicaţii că Obreja ar fi fost condamnat pe nedrept în dosarul Gala Bute".



Potrivit familiei sale, Obreja se plângea de dureri abdominale de trei luni, iar în cele din urmă a fost transportat la spital şi a fost diagnosticat cu cancer avansat, ''un diagnostic tardiv din cauza indiferenţei medicilor din penitenciare şi din cauza răspunsului tardiv din sistemul penitenciarelor. Drepturile domnului Obreja au fost grav violate. Codurile internaţionale interzic tortura şi tratamentul inuman al indivizilor încarceraţi. Pe scurt, WBC consideră că dreptul la viaţă al domnului Obreja a fost profanat''.



World Boxing Council ''pune drepturile omului deasupra oricăror considerente şi, în consecinţă, domnul Obreja ar trebuie eliberat imediat pentru a putea primi tratamentul medical adecvat şi susţinerea familiei''.



Rudel Obreja, ''un prieten apropiat WBC'', are o istorie îndelungată în lupta cu corupţia din box, se mai arată în comunicat. Obreja a denunţat, din postura de ofiţer tehnic-şef pentru boxul amator, corupţia din cadrul federaţiei internaţionale (AIBA) la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, iar ''acţiunile sale curajoase şi etice au dus la suspendarea şi excluderea sa din AIBA''.



WBC comentează astfel implicarea lui Obreja în Gala Bute: ''În 2011, domnul Obreja a organizat Gala Bute, în care Lucian Bute a luptat cu Jean-Paul Mendy. Forţele politice complexe din România implicate în gală au dus la dispute, care au condus la arestarea nejustificată şi la condamnarea nedreaptă a lui Rudel. A primit o sentinţă de cinci ani de închisoare pentru evaziune fiscală. După toate aparenţele şi pe baza mai multor rapoarte credibile, tribunalul care l-a condamnat pe Obreja a fost constituit ilegal, un fapt recunoscut de Curtea Constituţională a României''.



Organizaţia anunţă că va demara imediat o strângere publică de fonduri, cu ajutorul familiei lui Obreja, pentru a susţine cheltuielile medicale.



Rudel Obreja a fost încarcerat la începutul lunii aprilie, după ce Instanţa supremă a confirmat condamnarea de 5 ani închisoare primită în dosarul ''Gala Bute''.



Ministerul Justiţiei a transmis, joi, că Rudel Oreja, care solicită să fie eliberat din închisoare pe motiv că are cancer, a beneficiat de asistenţă medicală în penitenciar şi a fost internat într-un spital public, însă precizează că fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box nu a depus acte care să ateste că ar fi suferit de o boală în perioada când s-a aflat în libertate, iar depistarea unei boli în penitenciar nu înseamnă că acel deţinut s-a îmbolnăvit în timpul încarcerării.



Pe 7 iulie, Rudel Obreja a depus la Tribunalul Ilfov o cerere în care solicită judecătorilor să fie eliberat din penitenciar, pentru a se putea trata de cancer într-un spital civil din ţară sau străinătate. Magistraţii urmează să ia vineri o decizie în acest caz.

