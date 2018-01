Consiliul Europei critică România EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Experții arată că autoritățile române au îndeplinit doar două din cele 13 recomandări făcute în 2016, iar modificările legislative făcute de Guvern sau Parlament nu au beneficiat de consultări adecvate. În plus, România nu a îmbunătățit performanțele Agenției Naționale de Integritate privind controlul declarațiilor de avere și de interese ale parlamentarilor. Experții GRECO vorbesc și despre lipsa de transparență în procesul de numire sau revocare a magistraților cu funcții de conducere.

"Măsurile necesare pentru a face sistemul judiciar mai receptiv la riscurile de integritate sunt intr-o faza incipienta, in special atunci cand este vorba de rolul mai activ al Consiliului Superior al Magistraturii si al Inspectiei Judiciare in materie de analiza, informare si indrumare si de consolidarea rolului si eficacitatii celor care exercita functii de conducere in instante si parchete." (Sursa: raportul GRECO)

Reprezentanții GRECO se declara ingrijorati de "amploarea criticii publice" privind modificarea pachetului de legi ale justitiei, perceputa drept o incercare de a submina independenta sistemului judiciar.

Aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen este blocată din 2011 de state membre care invocă problemele de corupție și criminalitate organizată.

