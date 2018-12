Consiliul European de iarnă s-a terminat fără ca liderii UE să cedeze în fața premierului britanic, care speră într-o rediscutare a acordului încheiat cu cei 27 și extrem de criticat la Londra. În aceste condiții, Brexitul continuă să fie o necunoscută care se va prelungi și în prima parte a anului viitor. Amănunte în corespondența lui Lucian Pîrvoiu, de la ultima întâlnire a șefilor de state și guverne din acest an.

Ultima întâlnire a șefilor de state și guverne din acest an a stat sub semnul Brexitului, care pare să deraieze spre o soluție nenegociată. Premierul britanic Theresa May, presată de politicienii de acasă, nemulțumiți de acordul la care a ajuns cu UE, s-a lovit de un zid pe care cei 27 l-au format pentru a contracara orice noi pretenții.

Theresa May, premierul Marii Britanii: "Am reiterat că este în interesul UE, şi al Marii Britanii, să depăşim acest moment. Un Brexit dezordonat nu este benefic nimănui".

Klaus Iohannis, președintele României: "Noi, Uniunea, ne dorim un acord, ne dorim acest acord, dar nu poate fi renegociat. Aici lucrurile sunt foarte clare. Însă, dorim să dăm toate asigurările care se pot da, asigurări politice, că dorim să mergem mai departe, dorim o relație viitoare foarte bună, despre asta este vorba".

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, dealtfel, în marja Consiliului, cu premierul Theresa May.

În cadrul întrevederii, președintele României a insistat pe tema garantării drepturilor comunității românești din Marea Britanie.

Klaus Iohannis s-a întâlnit, de asemenea, cu premierul Croației și cu cel al Finlandei, în contextul în care cele trei state urmează să asigure trio-ul de președinții ale UE în următoarele 18 luni.

Lucian Pîrvoiu, corespondent TVR la Bruxelles: "Astfel se încheie, odată cu această ultimă întâlnire la nivel înalt a liderilor europeni, un an politic complicat, marcat de negocierile pentru Brexit, care rămâne principala necunoscută a anului 2019. Deznodământul îl vom afla în prima parte a anului viitor, chiar în timpul președinției române a Consiliului UE, care începe în două săptămâni.

De la Consiliul European de iarnă, pentru TVR, Lucian Pîrvoiu".

