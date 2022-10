Consiliul de Administrație al SRTv a aprobat bugetul pentru participarea României la Eurovision 2023

Şedinţa Consiliului de Administraţie, la TVR Iaşi

Membrii CA au avut întâlniri cu angajaţii TVR Iaşi şi au vizitat sediul studioului recent trecut printr-un amplu proces de modernizare. Acesta a fost dotat cu facilităţi tehnice şi de producţie performante, care se aliniază standardelor unei televiziuni competitive.



Investiţiile în echipamente, o mai bună integrare în conținutul canalelor naţionale, digitalizarea şi pregătirea profesională a angajaţilor Studiourilor Teritoriale sunt priorităţi majore ale SRTv şi fac parte din strategia de dezvoltare a televiziunii publice.



În cadrul şedinței, Consiliul de Administrație a aprobat bugetul pentru participarea României la Eurovision 2023. Membrii Consiliului au votat în unanimitate pentru alocarea resurselor necesare organizării Selecţiei Naționale, pregătirii show-ului României pentru concursul internațional şi deplasării echipei în Marea Britanie.



Echipa Eurovision România propune o nouă abordare pentru Selecţia Naţională din acest an: „Suntem o echipă nouă şi vă propunem un concurs Eurovision diferit, bazat pe transparenţă, profesionalism şi digitalizare. Am schimbat sistemul de vot: doar publicul va alege piesa care va reprezenta România. Și încă ceva: acest Eurovision va fi on air pe TVR şi mult mai prezent decât în trecut în mediul online, pe reţelele de social media”, a declarat Mihai Predescu, manager de proiect al ESC 2023.



În următoarele zile, echipa va definitiva toate detaliile legate de înscrierea în Selecția Națională, urmând ca acestea să fie comunicate în cel mai scurt timp: „În curând, va începe perioada de înscrieri în concurs, veniţi alături de noi!”, este îndemnul lui Mihai Predescu pentru compozitori.



Următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie al SRTv va avea loc în luna noiembrie, la Studioul Teritorial TVR Târgu-Mureș.

