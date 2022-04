Consilierul prezidențial ucrainean Mihail Podoliak vrea să vină la Mariupol pentru negocieri cu rușii privitoare la evacuarea civililor și a soldaților

Într-o postare pe Twitter, Mihail Podoliak spune:

"Da. Fără nicio condiție. Suntem pregătiți să organizăm o „rundă specială de negocieri” chiar la Mariupol. Unu la unu. Doi la doi. Pentru a-i salva pe băieții noștri, pe Azov, pe militari, pe civili, pe copii, pe cei vii și pe răniți. Pe toată lumea. Pentru că sunt ai noștri. Pentru că sunt în inima mea. Pentru totdeauna".

Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.