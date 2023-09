Într-un mesaj publicat vineri, pe platforma socială X, consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak se referă la posibilele resturi de dronă care au fost găsite recent în județul Tulcea și spune că „desigur, nimeni nu se așteaptă ca NATO să invoce articolul 5 și să intre în război cu Rusia din cauza unei cutii de metal căzute pe un câmp românesc. Nu este cazul”.

Oficialul cere însă mai multă fermitate pentru a evita repetarea unor situaţii similare. "Poate că ar merita să puncteze mai ferm că este inadmisibil să se încalce spaţiul lor aerian?", a scris Podoliak.

Consilierul președintelui ucrainean a sugerat o posibilă reacţie a României şi a altor ţări NATO care se învecinează cu Ucraina. "De exemplu, acestea ar putea declara că sunt pregătite să doboare drone şi rachete pe o anumită rază pentru a-şi proteja graniţele", a adăugat Podoliak.

Of course, no one expects NATO to invoke Article 5 and go to war with Russia over a metal can falling in a Romanian field. This is not the case. Russia allows itself to use the airspace of Romania and other neighbors to launch missile attacks on Ukraine for one reason only.…