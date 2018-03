Discursul lui Liviu Dragnea (I) EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

UPDATE Premierul Viorica Dăncilă, după discurs: "Cred în șansa fiecărui coleg. Datoria mea de premier este să pun în practică programul de guvernare. Sarcina mea este să transpun în practică obiectivele din programul de guvernare".

UPDATE Declarații premierul Viorica Dăncilă:

- fac primul pas după prezentarea președintelui Liviu Dragnea și prezint următoarele 100 de măsuri pe care vreau să le luăm.

UPDATE Declarații Liviu Dragnea, președintele PSD:

- atunci când se face un congres, toată lumea dorește să ajungă la congres, deci este un moment dorit.

- Serghei Stanishev este cel mai bun prieten al nostru din Europa. Îi mulțumesc lui Călin Popescu Tăriceanu, pentru modul cum lucrăm împreună. Îl salut și pe Kelemen Hunor, care tocmai a plecat - a spus lucruri importante.

- de ce facem congres: e nevoie de concluzii politice. Avem un nou guvern. Suntem atacați din toate părțile. În cazul legilor justiției, conflictul se duce între noi, care vrem să modificăm niște legi care uzurpă drepturi fundamentale și cei care vor să continue aceste abuzuri. Astăzi trebuie să ne convingem dacă vrem să mergem înainte cu aceste legi. Eu de săptămâna viitoare vreau să înființez organizația bărbaților din PSD, cât mai repede, că nu se știe...

- la un secol de la Unire ne aflăm într-un blocaj triplu: de viziune, de acțiune, de voință. Trebuie să ne rupem din acest blocaj. Cea mai mare parte a românilor își pun mari speranțe în acest an centenar. Altminteri, vom rămâne blocați în micul nostru război de la știrile de seară.

- România este un stat suveran. În schimb, atunci când oameni politici își sabotează cu bună știință țara, pierdem suveranitate, independență, demnitate. Defăimarea propriei țări prin minciună este o faptă foarte gravă. Atacul asupra propriei țări este o insultă la adresa tuturor românilor și trebuie să înceteze. Vom proteja prin legi explicite. Desenul suveranității naționale trebuie făcut în România, și nu în afara țării.

- România are nevoie în următorii 10 ani de cel puțin jumătate din forța de muncă plecată. - vom lua măsuri.

- creșterea populației e o problemă pe care toate statele o încurajează. Vom lansa un program de încurajare a natalității.

- capitalul românesc.

- recuperarea esenței democratice a societății. Drepturile și libertățile omenești, încălcate ani la rând, mă refer doar la supravegherea cetățenilor, prin instituții care nu au drept. Mecanisme de control a instituțiilor de forță - s-au dovedit prea aproape de abuz. Statul paralel a infiltrat și media și societatea civilă - este greu de înțeles care din vocile din public este adevărată sau falsă. Legile justiției - s-a ajuns la acest nivel de adversitate tocmai din această cauză - în spatele celor care se opun stau beneficiarii sistemului ilegal de putere. Această dezbatere își va continua cursul, își va duce dumul până la capăt. Reforma legilor justiției va continua după un calendar strict, respectând experiența europeană.

- În paralel PSD va iniția procesul de reașezare a instituțiilor fundamentale - care și-au uitat rolul. Legile de funcționare vor fi actualizate după standarde europene. Comisiile parlamentare de anchetă își vor finaliza acțiunile. Trebuie să ne propunem ca cetățenii acestei țări să nu mai fie supravegheați ilegal și să nu mai fie arestați inutil. Când spunem statul de drept și domnia legii, nu domnia unor instituții, a unor șefi. Cer colegilor de partid să înțeleagă dimensiunea acestor obiective majore, e mai importantă decât orice mic proiect politic. Ele trebuie duse la capăt, nu folosite pentru a-și crește imaginea unul sau altul.

- noi am hotărât, și nu altcineva, alocarea de 2% pentru industria de apărare. Dar începând cu 2017-2018, nu vrem ca acest 2% să plece din țară, ci ca cea mai mare parte a echipamentelor militare să se producă aici, în România.

- vom întări parteneriatul cu SUA, dezvoltând puternic și componenta economică. Ne-am respectat toate angajamentele economice - vrem și beneficii economice. Vrem relații speciale cu Germania, Franța și Marea Britanie. Să abordăm cu curaj, pragmatism uriașul potențial pe care-l avem într-o relație de colaborare cu China. Să construim relații cu Bulgaria, Serbia, Republica Moldova. Rog ministrul de Externe să transmită președintelui României propunerea de ambasador în statul Israel cu România. Vreau ca întreaga rețea de ambasadori și diplomați să se orienteze către obiective economice - prin contracte semnate. Hai să recuperăm toate piețele pe care le-am avut și le-am pierdut. Solicit o analiză de la fiecare diplomat din care să reiasă ce avantaje avem, de pe urma muncii fiecărui om.

- o atenție deosebită pentru Republica Moldova.

- despre venituri și pensii: O pensie decentă. După primul an de guvernare numărul medicilor care își depun dosarul pentru a pleca din țară a scăzut cu 70%. PSD rămâne principalul partid care face justiție socială pentru cei care muncesc.

- proiectul GROWTH. Creștem România Re-unită. - pe lângă creșterea veniturilor, vizează viața celor care muncesc, facilități pentru deplasarea la locul de muncă, deduceri pentru asigurări, pentru creșterea copiilor. Grădinițe cu program prelungit, after school pentru toate școlile din România, autobuze pentru transportul elevilor în toată țara, și în mediul urban. Un sistem de transport public al elevilor. Va fi legiferat și finanțat. Un pachet special de măsuri de sprijin pentru tinerii români care să-i ajute să-și îndeplinească : un loc de muncă , o locuință doar a lui, să-și întemeieze o familie și să-și crească copii sănătoși, veseli și frumoși. Zile libere pentru consultații medicale ale copiilor. GROWTH - alternative pentru orarul ghișeelor. O reducere drastică a birocrației. Asigurarea unui concediu decent pentru fiecare salariat din România. Acest proiect îl gândesc de mult - ce trebuie să facă statul român pentru fiecare cetățean din această țară, de când se naște și până la sfârșitul vieții. Acest proiect nu mai există nicăieri în lume. Va fi lansat în curând și dat în lucru.

- Proiectul de țară este ca adevărul - îl găsești acolo unde nu te aștepți. Un program de dezvoltare mai presus de lupta politică și de interesul celor care guvernează. Sunt cel puțin 6 domenii prioritare în România de maximizare a dezvoltării.

- infrastructura - România are nevoie de o infuzie rapidă de capital care să ne permită un salt uriaș. Asta trebuie să facem, doamna prim-ministru. Să legăm Bucureștiul cu autostrăzi și cale ferată de Sofia, Belgrad și Chișinău. Aeroportul Otopeni și portul Constanța trebuie modernizate și extinse.

- agricultura - revizuirea legislației în domeniul vânzării terenurilor agricole, astfel încât capitalul agricol să revină în proprietatea cetățenilor români.

- România își va consolida rapid independența energetică. Susținem investițiile din Marea Neagră, dar vreau ca după aceste investiții să avem un beneficiu important. 30-40 de ani, cât durează această exploatare, România să nu câștige nimic.

- educația - România nu și-a reușit proiectul de educație. Unii au preferat să blocheze, să schimbe. Educația are nevoie de mult mai mulți bani. Pierderea inteligențelor școlare și universitare trebuie oprite printr-un program ambițios. Vrem să realizăm un proiect universitar de elită, o universitate care să fixeze o ștachetă și care să păstreze în țară cât mai multe din elitele care vor să plece.

- sănătatea - primii pași au fost făcuți, trebuie să continue.

- inteligența IT - prin măsuri publice adoptate - ponderea sectorului IT în PIB să fie în 2017 mai mult decât agricultura. România are toate șansele să devină un HUB regional în domeniul IT în regiune.

- cele 6 domenii vor face parte dintr-un program național - vom pune acest proiect în dezbatere, apoi va fi discutat cu toate forțele politice și instituțiile interesate. În final, acest program va deveni lege. În 2040 vom fi a opta economie a UE, vom fi lider regional, vom alimenta Europa cu mărfuri. Să ne punem obiectiv ca în 2023- 2024 să putem trece la moneda euro.

- nu mai discutăm de competiție politică, ci de o acțiune de anihilare a adversarului. Atacul la persoană, minciuna - apar în fiecare zi, în scopul anihilării din măsurile guvernului. Se pare că un minim consens politic și social devine imposibil. În anul centenarului societatea devine divizată. Ca forță politică majoră, nu vreau să acceptăm această stare de lucru. E datoria noastră să lansăm un apel sincer la reconciliere și dialog, să chemăm alături toate forțele politice, toate energiile societății. Dacă apelul nostru nu va avea ecou, împreună cu militanții noștri vom purcede să creem un nou proiect de societate.

- începerea dezbaterii pentru cinci convenții naționale - invitate Președinția, BNR, sindicate, patronate. Le votăm. Convenția națională pentru adoptarea monedei euro până în 2024. A doua convenție - pentru președinția UE. Convenția România 2040 - se referă la toate acele politici de dezvoltare, pentru următoarele 2 decenii - care va fi lansat în dezbatere publică în următoarele luni.

- Indiferent de riscuri, de lovituri, cele mai dureroase sunt din interior, eu vreau să merg pentru a îndeplini toate obiectivele din programul de guvernare, pentru a închide odată cu abuzurile din această țară și pentru a recupera democrația. Indiferent ce spune unul sau altul, avem șanse serioase. Vrem să continuăm? Aveți curaj să rezistați la ce va fi în continuare? Vreți să mai fiu în continuare președintele vostru? Atunci așa va fi! (n.r., Delegații din sală s-au ridicat în picioare și răspund cu aplauze).

UPDATE Vladimir Cebotari, din partea Partidului Democrat din Moldova: "Moldova își va continua drumul european. Dumneavoastră, de la PSD, sunteți prietenul politic al PDM".

UPDATE Kelemen Hunor, președintele UDMR: "România are nevoie de un proiect de țară. Separarea puterilor în stat, descentralizare reală, adevărată, putem vorbi de educație, economie, zona socială, discrepanțe între regiuni, infrastructură. Vom susține această coaliție până când vom simți că servesc binelui comun și în centrul deciziilor noastre se află cetățeanul.

UPDATE Vorbește Călin Popescu Tăriceanu, președintele ALDE: "Suntem într-o luptă foarte complicată împotriva statului paralel. Este un maraton. Mesajul meu pentru d-voastră este că suntem pe un drum bun. Am făcut echipă foarte bună cu Liviu Dragnea, această echipă funcționează foarte bine. Trebuie să continuăm împreună acest drum, să corectăm lucrurile care sunt strâmbe. (...) Viziunea PNL: românii trebuie să muncească pe 2 lei (...) Am promis românilor că vom veni cu un pachet de legi pentru statul de drept, și nu pentru statul de drepți. Românii nu mai vor să fie abuzați de cozile de topor ale statului paralel. Am promis românilor că vom lupta împotriva corupției din instituțiile de forță, a celor care cred că alegerile se decid în sufrageriile unor, la ceas de noapte. (...) Parlamentul și-a luat rolul în serios, a dezbătut și adoptat legile justiției - care reprezintă o lovitură dată statului paralel, pentru că ele vor împiedica într-o măsură importantă continuarea abuzurilor și oferă magistraților onești armele necesare să reformeze sistemul din interior. Au trecut de filtrul CCR - o importantă victorie. Se dovedește că numeroasele manipulări ale statului paralel au fost minciuni, legile justiției nu afectează în niciun fel nici statul paralel, nici independența justiției, nici lupta împotriva corupției. Raportul ministrului Tudorel Toader a fost o lovitură de grație dată împotriva celor care au încălcat Constituția, în frunte cu prosurorul-șef al DNA. Ziua în care președintele va ieși să spună că nu o revocă pe Laura Codruța Kovesi - își va semna singur sentința, nu va mai câștiga al doilea mandat. Va arăta un singur lucru: că este președintele statului paralel, și nu președintele tuturor românilor".

UPDATE Serghei Stanishev, președintele socialiștilor europeni, și-a început discursul cu câteva fraze în limba română. El a lansat un mesaj de susținere pentru Viorica Dăncilă, ca primul premier-femeie din România.

"După acest congres, veți fi primul partid care va introduce paritatea între femei și bărbați".

UPDATE Marian Neacșu anunță invitații: Sergei Stanishev - președintele socialiștilor europeni, diplomați și politicieni români - Călin Popescu Tăriceanu, Kelemen Hunor.

UPDATE Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă au intrat împreună în Sala Palatului și dau mâna cu delegații la Congres.

UPDATE Liviu Dragnea a ajuns la Sala Palatului. Nu a făcut declarații.

UPDATE Premierul Viorica Dăncilă: "Am o vastă experiență politică, sunt membru PSD din 1996, am fost consilier local, județean, europarlamentar, eu cred că mă descurc și din punct de vedere politic, și din punct de vedere al funcției pe care o ocup, cea de prim-ministru. Este normal ca oamenii să-și dorească o anumită funcție, vor fi votați cei care au generat foarte multă încredere. (...) Prima dată am spus că sunt președinta organizației de femei, că nu voi candida, am primit foarte multe telefoane din teritoriu, m-au sunat femeie-președinte, colegi din teritoriu, m-a sunat primarul general al Capitalei Gabriela Firea, mi-a arătat susținerea Bucureștiului pentru candidatura mea și atunci am hotărât să candidez, pentru că eu cred că atunci când oamenii au încredere în tine, nu trebuie să-i dezamăgești. Am mai participat la competiții, și doamna Andronescu a mai participat la competiții, asta nu trebuie să ne despartă, pentru că nu noi vom decide".

UPDATE Nicolae Bănicioiu ar renunța la candidatura pentru funcția de președinte executiv în favoarea Ecaterinei Andronescu, spun sursele noastre, a transmis Andreea Dumitrescu, pentru TVR.

Candidaturile au fost validate vineri, într-o reuniune a Comitetului Executiv Naţional al PSD, în ajunul căreia mai mulţi lideri ai PSD şi-au anunţat candidatura la o funcţie de conducere în partid. Ecaterina Andronescu şi Nicolae Bănicioiu s-au înscris la preşedinte executiv, funcţie pentru care va candida şi premierul Viorica Dăncilă, după ce organizaţia Bucureşti-Ilfov şi-a exprimat susţinerea în acest sens. Pentru funcţia de secretar general şi-au depus candidatura Codrin Ştefănescu şi Marian Neacşu.



La Congresul de la Sala Palatului, toţi cei care şi-au exprimat dorinţa să candideze vor fi trecuţi pe buletinele de vot, după cum a anunţat vineri preşedintele PSD, Liviu Dragnea.



"Astăzi au fost câteva hotărâri adoptate în Comitetul Executiv Naţional al PSD. Am propus colegilor mei să se aprobe şi candidaturile care nu îndeplineau toate condiţiile, pentru cei patru colegi, respectiv doamna Andronescu, domnul Bănicioiu, amândoi pentru funcţia de preşedinte executiv, domnul Cătălin Rădulescu, pentru funcţia de vicepreşedinte pe Regiunea Sud, şi domnul Codrin Ştefănescu, pentru funcţia de secretar general. Deci avem 24 de candidaţi aprobaţi. Toţi cei care şi-au exprimat dorinţa să candideze vor fi trecuţi pe buletinele de vot", a declarat Dragnea, după Comitetul Executiv Naţional al PSD.

El a anunţat că îl va propune pe actualul preşedinte executiv al PSD, Niculae Bădălău, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional şi, totodată, că în cadrul CExN al PSD au fost aprobate propunerile de modificare la statut.



Liviu Dragnea a precizat că nu se pune problema ca mandatul său la şefia partidului să fie prelungit. "Eu sunt în mandat", a subliniat preşedintele PSD.



Nu în ultimul rând, primarul sectorului 5, Daniel Florea, şi-a retras candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte PSD la regiunea Bucureşti - Ilfov, "pentru a rămâne armonie în organizaţie".



Vicepreşedintele PSD Nicolae Bănicioiu a salutat vineri decizia de a valida toate candidaturile pentru congresul partidului, exprimându-şi convingerea că acest lucru s-a întâmplat la presiunea delegaţilor asupra reprezentanţilor lor în CExN.



"Mi-am exprimat nemulţumirile şi în interiorul şedinţei, prefer să nu vi le spun aici. Le-am spus colegilor mei, cred că le-a înţeles şi preşedintele partidului şi ceilalţi colegi din conducere, dar marea reuşită a zilei de astăzi şi o salut este validarea tuturor candidaturilor şi eu vreau să mulţumesc pentru asta colegilor care vin la Bucureşti, delegaţi, care sunt convins că au făcut ei presiunile necesare pentru a-i convinge pe reprezentanţii lor în CExN să voteze pentru acest lucru şi iată cum buturuga mică răstoarnă carul mare, pentru că jocurile subterane şi ascunse ale unora nu se potrivesc cu socotelile oamenilor", a spus Bănicioiu.

