Congresul Mondial al Telefoniei Mobile de la Barcelona a fost anulat din cauza coronavirusului

MWC Barcelona

Asociaţia Mondială a Operatorilor (GSMA), organizatorul congresului de la Barcelona, a anunţat miercuri seara că a decis să anuleze evenimentul care era programat să se desfășoare în perioada 24-27 februarie 2020, în pofida asigurărilor pe care le-a primit de la autorităţile sanitare naţionale şi locale că nu există motive de îngrijorare.



"GSMA a decis să anuleze MWC Barcelona 2020 după îngrijorările globale cu privire la epidemia de coronavirus, din cauza preocupărilor cu privire la călătorii şi a altor motive care fac imposibil pentru GSMA să găzduiască evenimentul", a declarat directorul general al Asociației Mondiale a Operatorilor, John Hoffman, într-un comunicat de presă.



Decizia vine după o reuniune de criză a boardului GSMA, a cărui mână a fost forţată de anunţul retragerii unor membri importanţi din Europa ai organizaţiei, precum Deutsche Telekom, Vodafone, BT şi Nokia. Anterior, alte nume mari din industria IT, precum Sony, Amazon, LG Electronics, Ericsson, Nvidia, Intel, Cisco Systems Inc, Sprint Corp şi Facebook au anunţat şi ele că au decis să îşi anuleze participarea la Mobile World Congress.



În mod tradiţional, Mobile World Congress atrage în fiecare an mai multe zeci de mii de vizitatori la Barcelona.

De asemenea, delegaţia chineză la MWC a numărat 5.000-6.000 de persoane în ultimii ani, ceea ce face evenimentul deosebit de vulnerabil având în vedere epidemia de coronavirus, care a provocat decesul a peste 1.000 de persoane în China continentală.



Asociaţia Mondială a Operatorilor, organizaţie ce reprezintă 750 de operatori de telefonie şi alte 350 de firme din industrie, precum Deutsche Telekom sau Huawei, este responsabilă de organizarea congresului MWC de la Barcelona. Boardul GSMA este compus din 26 de lideri ai unora dintre cele mai mari grupuri de telecomunicaţii din lume şi este condus de directorul Orange, Stéphane Richard.



Anularea congresului MWC este o lovitură serioasă pentru Barcelona.

În mod normal, evenimentul reprezintă un impuls de 500 milioane de dolari pentru economia locală, graţie cheltuielilor făcute de delegaţi la centrul expoziţional Fira, dar şi la restaurante şi pe călătorii cu taxiul.

