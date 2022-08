Congresmeni americani propun desemnarea Taiwanului drept aliat al SUA în afara NATO

Bob Menéndez

Congresmenul democrat şi-a explicat propunerea într-un articol în The New York Times, după controversata vizită efectuată în Taiwan de preşedinta Camerei Reprezentanţilor a SUA, Nancy Pelosi, în urma căreia China a recurs la represalii constând în sancţiuni economice împotriva Taiwanului şi începerea de joi a unor ample manevre militare în jurul acestei insule.



Iniţiativa lui Menéndez, impulsionată de acesta împreună cu senatorul republican Lindsey Graham, are în vedere o asistenţă militară pentru Taiwan în valoare de 4,5 miliarde de dolari în următorii zece ani.



Propunerea mai cuprinde recunoaşterea Taiwanului ca aliat militar al SUA în afara NATO, ceea ce ar strânge ''legăturile militare şi de securitate'' între SUA şi Taiwan, plus că ar facilita participarea Taiwanului în organisme internaţionale, a explicat Bob Menéndez.



Statele Unite au desemnat 19 ţări ca aliaţi strategici în afara NATO, ultimele două fiind Columbia şi Qatar, statut care le oferă respectivelor state facilităţi militare şi comerciale în relaţiile cu SUA.



Iniţiativa lui Menéndez propune de asemenea ''impunerea de consecinţe economice Beijingului în urma măsurilor ostile împotriva Taiwanului'', cum ar fi de pildă sancţiuni financiare sau interdicţii de călătorie.



Dacă această iniţiativă va fi aprobată, remarcă promotorul ei, aceasta ar fi cea mai semnificativă legislaţie referitoare la politica externă a SUA faţă de Taiwan după adoptarea în 1979 a Legii Relaţiilor cu Taiwan, ce stabileşte sprijinul Washingtonului pentru politica ''unei singure Chine''.



Vizita efectuată săptămâna aceasta de Nancy Pelosi, sfidând avertismentele Chinei, a fost prima a unui preşedinte al Camerei Reprezentanţilor a SUA în Taiwan după cea a republicanului Newt Gingrich în 1997.



Deşi Casa Albă afirmă că nu susţine independenţa Taiwanului, vizita lui Pelosi este pentru Beijing o dovadă de sprijin în acest sens. Taiwanul are propriul guvern de la victoria comuniştilor în partea continentală a Chinei, în 1949, dar Beijingul consideră acest teritoriu ca fiind una din provinciile sale şi ameninţă că va recurge la forţă în cazul în care insula îşi proclamă oficial independenţa.

