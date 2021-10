Congres USR PLUS la București. Este stabilită componenţa Biroului Naţional. Dacian Cioloș va fi validat noul preşedinte al formaţiunii

ACTUALIZARE A început votul pentru alegerea Biroului Naţional. Dacian Cioloş a anunţat că duminică, în cea de a doua zi a Congresului USR PLUS, într-o ședință online, vor fi prezentate rezultatele alegerilor pentru Biroul Naţional, pentru Comisia Naţională de Arbitraj şi pentru Comisia Naţională de Cenzori.

ACTUALIZARE Sunt prezentate listele candidaților la Biroul Naţional. Candidații susțin discursuri.

ACTUALIZARE Dacian Cioloș, președinte USR PLUS: “De astăzi putem spune fără nicio urmă de îndoială că România are un partid reformist, proeuropean, profund marcat de liberalismul democratic. Faptul că astăzi se duce la bun sfârşit un proces de fuziune necesar ne arată că toţi cei care cred în reformă şi în democraţie şi-au găsit în cele din urmă un loc din care să poată munci şi lupta pentru o Românie mai bună. Suntem mai puternici prin această fuziune, dar trebuie să ştim că suntem în acelaşi timp şi mai singuri. Trebuie însă să răzbim şi să învăţăm să lucrăm unii cu alţii chiar dacă aparent suntem diferiţi. Avem în partid, în mare, două profile de membri. Cei la un click distanţă şi cei pentru care click-ul este încă la distanţă, deşi primii se spune că nu există, că sunt virtuali, că nu sunt reali, deşi au fost mereu acolo, au susţinut moral, politic şi financiar acest proiect, chiar dacă nu au ieşit în stradă la campanii, totdeauna şi cu toţii. Ceilalţi, din diferite motive, nu sunt încă familiarizaţi sau obişnuiţi să trăiască online. Sunt la fel de reali şi parte a lumii şi motivaţiei noastre. Ne aduc aproape de realităţile cotidiene ale societăţii noastre, iar perspectiva şi aşteptările lor sunt o bună busolă pentru lucrurile pe care trebuie să le facem. E timpul deci să aducem aceşti doi membri împreună în partidul nostru, să încetăm negarea sau dezbinarea lor, pentru că, extrapolând la realitatea externă a partidului, asta e datoria noastră faţă de toţi românii, să îi unim şi să îi aducem împreună. Acest congres are în el potenţialul de a schimba istoria acestei ţări".

ACTUALIZARE Dan Barna: "Din păcate, în momentul de faţă, România are o guvernare capturată de o persoană pentru care pălăria de premier este prea mare şi sper, şi sunt încrezător, că marți lucrul acesta se va încheia şi vom putea să încheiem o criză de care România nu avea nevoie. Vom putea să încheiem o criză inutilă şi absurdă care a fost creată de un singur om pentru o ambiţie personală ridicolă şi sper să revenim cât mai repede, de marţi încolo, în logica aceasta de guvern responsabil pentru România şi nu pentru mizele personale ale unui cetăţean (...) La Comitetul Politic v-am prezentat o sinteză a angajamentelor din programul de guvernare şi a stadiului lor şi aţi văzut, am văzut împreună acolo foarte mulţi paşi făcuţi de colegii mei, miniştri în guvern la momentul acela. Eu cred că, dacă este să vorbim de reforme în România, aceasta nu se poate face decât împreună cu USR PLUS, pentru că, dacă este să vorbim despre infrastructură în această ţară, după 30 de ani de proiecte desenate pe hărţi prin birouri, asta nu se poate face fără Cătălin Drulă. Dacă este să vorbim de fonduri europene în această ţară avem nevoie de Cristian Ghinea şi dacă este să vorbim de reforma adevărată în sănătate avem nevoie de Vlad Voiculescu şi Ioana Mihăilă. Miniştrii USR PLUS sunt cei care au muncit şi cei care au arătat că se poate face reformă în România. Pe mai departe, fie că vom fi în opoziţie, fie că ne întoarcem la guvernare, USR PLUS va continua să reprezinte ceea ce înseamnă în România speranţă şi reformă reală".

Dacian Cioloş a fost ales în funcţia de preşedinte al USR PLUS, în urma celui de-al doilea tur al alegerilor interne. El a obţinut 19.603 voturi, iar contracandidatul său, Dan Barna, 18.908. Rezultatul a fost anunțat vineri seară.

Pentru respectarea măsurilor impuse de pandemie, în sală se vor afla maximum 150 de persoane simultan.

Delegaţii care îşi vor exprima opţiunea privind componenţa noului Birou Naţional au fost împărţiţi pe fluxuri orare, pentru a-şi exercita votul.

La congres este permisă doar prezenţa persoanelor vaccinate.

Pentru Biroul Naţional şi-au depus candidatura 93 de membri USR PLUS, grupaţi în trei liste, dar şi trei candidaţi independenţi.

Pe lista "USR PLUS la Guvernare 2024" figurează: Dan Barna, Octavian Berceanu, Vlad Botoş, Cosette Chichirău, Cristian Ghinea, Cătălin Drulă, Stelian Ion, Elena Lasconi, Liviu Mălureanu, Radu Mihail, Radu Mihaiu, Ionuţ Moşteanu, Claudiu Năsui, Cristina Prună, Cristian Seidler, Lucian Stanciu-Viziteu.

* Lista "#Uniţi, reuşim!" este formată din: Dacian Cioloş, Alexandru Paul Dimitriu, Anca Dragu, Victor Giosan, Andrei Lupu, Ioana Mihăilă, Alin Mituţa, Dragoş Pîslaru, Alin Stoica, Ramona Strugariu, Ciprian Teleman, Oana Ţoiu, Dragoş Tudorache, Vlad Voiculescu.

* Lista "#Împreună USR-PLUS. Curaj pentru România" îi include pe: Adrian Albu, Flavia Boghiu, Marius Cobianu, Alexandra Coliban, Allen Coliban, Andrei Corbu, Radu Molnar, Mihai Poliţeanu, Bogdan Stroe, Nicu Ştefănuţă, Cătălin Teniţă, Vlad Teohari.

* Cei trei candidaţi independenţi sunt: Andrei Iulian Margarit, Lucian Ştefan Rădulescu, Alexandru Surcel.

Sunt aşteptaţi să îşi exprime votul, în calitate de delegaţi, Dacian Cioloş, Dan Barna, foştii miniştri Ioana Mihăilă, Cătălin Drulă, Stelian Ion, Ciprian Teleman, Claudiu Năsui, Vlad Voiculescu. De asemenea, vor vota preşedintele Senatului, Anca Dragu, dar şi primarii Dominic Fritz, Allen Coliban, Elena Lasconi, Clotilde Armand, Radu Mihaiu, precum şi fostul prefect al Capitalei Alin Stoica.

Potrivit statutului, alegerile pentru Biroul Naţional au loc pe principiul proporţionalităţii.

Candidaţii pot participa individual (listă cu un singur candidat) sau colectiv (vot preferenţial pe liste cu mai mulţi candidaţi). Locurile vor fi repartizate proporţional listelor, în funcţie de numărul de voturi obţinute de fiecare listă.

Cei nouă vicepreşedinţi vor fi aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.

Membrii Biroului Naţional vor fi: preşedintele ales, vicepreşedinţii aleşi şi persoanele care au obţinut cele mai multe voturi, în ordine descrescătoare, pentru locurile rămase neocupate de preşedintele şi vicepreşedinţii aleşi.

În cea de a doua zi a congresului, duminică, dezbaterile privind modificarea Statutului USR PLUS vor avea loc într-o şedinţă exclusiv online.

Tot cu această ocazie va fi prezentat rezultatul alegerilor pentru Biroul Naţional.

În luna mai, USR şi PLUS au fuzionat, după ce în ultimii ani cele două partide conduse de Dan Barna şi Dacian Cioloş au participat ca o alianţă la alegerile europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare.

