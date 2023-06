Congres USR | A fost votat un mandat pentru constituirea unui pol de dreapta pentru alegerile din 2024. Au fost prezentate 10 principii care să stea la baza unui program de guvernare.

La doar câteva zile după rotativa care a îngroşat rândurile opoziţiei cu UDMR, USR a organizat un congres pentru construirea unui pol al dreptei. Uniunea Salvaţi România a stabilit şi o platformă cu zece principii pe care să se bazeze formațiunile care vor adera. Printre ele, reconstrucţia statului, consolidarea democraţiei şi viitorul european al României.

Cătălin Dulă, preşedintele USR: Planul nostru este să unim în jurul USR toate forțele de dreapta într-o singură mișcare, suficient de puternică să câștige alegerile, să reformeze statul și să garanteze destinul european al României. Putem face asta! Au spus-o și antevorbitorii mei, de fiecare dată când viitorul democratic al țării noastre

Invitaţi au fost lideri ai partidelor aflate în opoziţie de mai multă sau mai puţină vreme, dar şi primarul Capitalei, pe care USR îl sprijină în continuare. Prestaţia puterii actuale, dar şi pericolul extremismului sunt două dintre motivele pentru care partidele de dreapta consideră că trebuie să se unească.

"Indiferent în ce condiţii am colaborat, în ce condiţii din când în când ne-am contrat, ştiam un singur lucru: demnitatea este acea valoare de care nu ne atingem. Şi atunci, putem să mergem mai departe. Noi trebuie să arătăm societăţii că perioada aceea 'lasă, că merge şi aşa' s-a terminat, fiindcă nu se mai poate aşa. Dacă omul vede că cei care cer votul lui promit orice pentru acel vot, după care întorc spatele şi fac altceva, sigur că vom pierde, iar locul va fi ocupat de alţii, de cei care propagă ură, de cei care caută conflict, cei care promit răzbunare. Şi eu cred că asta ar fi cea mai mare greşeală, să lăsăm ca ideile extremiste, ideile care se întorc împotriva fiecărui om, până la urmă, să câştige teren. Dacă ne uităm la peisajul politic, vedem că acest pericol există. Şi va fi responsabilitatea noastră - şi a voastră, şi a noastră, şi a PSD, şi a PNL, până la urmă - dacă reuşim să spunem 'stop' la un moment dat extremismului", a spus Kelemen Hunor.

"Aţi devenit (USR - n.r.), într-un timp foarte scurt, cea mai mare ameninţare pentru partidele învechite în rele şi aţi putut simţi acest lucru în toate bătăliile prin care aţi trecut. Ţara se află într-un moment de răscruce, iar cei cărora le este teamă să şteargă privilegiile fac tot ce le stă în putinţă pentru a-i ţine pe oamenii cinstiţi şi oneşti din această ţară departe de politică, departe de implicare. Vor totul doar pentru ei. Pentru ei nu există decât un singur lucru, vor linişte şi stabilitate. Sub acest slogan de fapt vor să fure în linişte. Vor să fure din pensii, vor să fure din salarii, vor să fure din munca intelectuală. Au umplut doctorii din politică tribunalele, încercând să explice cât de deştepţi sunt (...). Cine se teme de noi? Exact partidul care a trădat electoratul de dreapta. PNL avea o şansă acum să spună: până aici. Dar îi place să se urce în remorca PSD şi tocmai de aceea suntem obligaţi să gândim soluţii comune. USR are în faţă o mare provocare, o provocare nu doar pentru a salva onoarea dreptei, o provocare uriaşă pentru a da semnalul unităţii către toţi cei care vor ca România normală să însemne o Românie în care ne creştem copiii în linişte şi pace", a transmis şi Rugen Tomac, preşedintele PMP.

"Întotdeauna am fost partizanul colaborării cu USR. În PNL, începând din 2016, am fost acuzat sistematic de colegii mei că nu am acceptat niciodată să răspund la atacurile care veneau din partea USR, pentru că întotdeauna am considerat că singurul partener decent, singurul partener cu care avem afinităţi şi cu care putem să asigurăm o guvernare modernă, o guvernare înclinată spre reforme, este USR (...). Altfel, cu asemenea opoziţie, PSD-ul va părea decent în faţa partenerilor euro-atlantici, deşi el nu este în realitate decent deloc, este la fel cum era în 1990. Au băgat un programul de guvernare să nu mai fim sclavii moderni ai Europei. Ei nu vor să fie sclavii Europei, ei vor să fie sclavii baronilor locali, baronilor judeţeni, să fie sclavii tuturor trepăduşilor şi satrapilor care s-au obişnuit să calce în picioare demnitatea, drepturile şi voinţa oamenilor. Mi-am dat seama că este nevoie de o nouă construcţie şi (...) am vrut să fiu parte din această construcţie. Acesta este şi motivul pentru care am decis să rămân în politică", a transmis Ludovic Orban.

"Noi suntem în aceeaşi paradigmă de 30 de ani. Nu este între dreapta şi stânga. Este între dreapta şi PSD. Şi ce înseamnă PSD în Bucureşti? Dacă îmi permiteţi o metaforă zoologică, este o caracatiţă, împreună cu nişte rechini, care se ascund în spatele unor iepuraşi gigant şi a unor ouă de dinozaur. Şi sunt convins că o să avem cu toţii înţelepciunea politică să ne punem în acord cu ceea ce vor oamenii de la noi şi să nu permitem revenirea la putere a PSD-ului în Bucureşti", a spus edilul general al Capitalei.

Deocamdată nu este clar cum ar urma să funcţioneze acest pol al Dreptei, dacă USR va avea liste comune cu PMP şi Forţa Dreptei.

